https://1prime.ru/20250208/garri-854782232.html

Трамп заявил, что не хочет депортировать британского принца Гарри из США

Трамп заявил, что не хочет депортировать британского принца Гарри из США - 08.02.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что не хочет депортировать британского принца Гарри из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не заинтересован в депортации британского принца Гарри из страны. | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T18:01+0300

2025-02-08T18:01+0300

2025-02-08T18:27+0300

сша

великобритания

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151860_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_31fd6d708399a2d7da849842799dead2.jpg

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что он не заинтересован в депортации британского принца Гарри из страны.В марте 2024 года Трамп заявил телеканалу GB News, что в случае избрания президентом США он может депортировать из страны принца Гарри, если подтвердится, что тот незаконно получил разрешение на пребывание в стране. Согласно GB News, по законодательству США, признание принца Гарри в том, что он принимал наркотики, может стать основанием для его депортации из страны."Я не хочу этого делать... Я оставлю его в покое. У него достаточно проблем с женой. Она ужасна", - заявил Трамп изданию New York Post.Тем не менее, в середине января представитель аналитического центра Heritage Foundation Найл Гардинер высказал в интервью изданию Daily Express мнение, что по возвращению в Белый дом Трамп может депортировать из страны принца Гарри. По его словам, тот факт, что Трамп уже "категорически заявил", что намерен принять меры, если будет доказано, что принц Гарри солгал в документах, демонстрирует уровень интереса избранного президента США к проблеме.В мае 2023 года аналитический центр Heritage Foundation подал заявление в суд, чтобы получить доступ к иммиграционным документам принца Гарри и определить, законно ли он получил разрешение на пребывание в США, учитывая, что он признался в употреблении наркотиков, в том числе марихуаны, кокаина и галлюциногенных грибов. В июне министерство внутренней безопасности США (МВБ) вопреки предписанию суда отказалось подтвердить или опровергнуть наличие записей о потенциально незаконном въезде принца Гарри в страну. Как отмечает газета, Трамп был "разъярен" тем, что администрация президента США Джо Байдена "защищает Гарри", не предоставляя суду необходимые документы.В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары с королевским двором остаются напряженными.

https://1prime.ru/20241111/garri-852730713.html

сша

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, великобритания, дональд трамп