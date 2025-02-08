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В GIE сообщили о снижении уровня запасов газа в подземных хранилищах в ЕС - 08.02.2025, ПРАЙМ
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В GIE сообщили о снижении уровня запасов газа в подземных хранилищах в ЕС
В GIE сообщили о снижении уровня запасов газа в подземных хранилищах в ЕС - 08.02.2025, ПРАЙМ
В GIE сообщили о снижении уровня запасов газа в подземных хранилищах в ЕС
Уровень запасов газохранилищ в ЕС опустился ниже 50%, что более чем на 18 процентных пунктов меньше, чем было годом ранее, следует из данных ассоциации... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T09:15+0300
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Уровень запасов газохранилищ в ЕС опустился ниже 50%, что более чем на 18 процентных пунктов меньше, чем было годом ранее, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). По состоянию на газовые сутки 6 февраля (завершились утром 7 февраля) европейские хранилища заполнены на 49,99%. Это на 18,2 процентного пункта меньше, чем было на ту же дату в прошлом году. А с начала сезона отбора газа из хранилищ - начала ноября - уровень заполненности уменьшился к настоящему моменту уже на 45,2 процентного пункта. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет сейчас около 55,7 миллиарда кубометров. Это примерно на 19,9 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году. Эксперты Института энергетики и финансов отмечали, что в феврале-марте в зависимости от погоды будет "съедено" еще 12-20 миллиардов кубометров запасов. На 1 апреля их уровень должен составить от 34% до 42% (в 2024 году было 61%), уточняли они.
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Энергетика, ЕВРОПА, ЕС, Газ, GIE
09:15 08.02.2025
 
В GIE сообщили о снижении уровня запасов газа в подземных хранилищах в ЕС

GIE: Уровень запасов газа в подземных хранилищах в ЕС опустился ниже 50%

© fotolia.com / fastofГазовые трубы
Газовые трубы - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
© fotolia.com / fastof
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Уровень запасов газохранилищ в ЕС опустился ниже 50%, что более чем на 18 процентных пунктов меньше, чем было годом ранее, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
По состоянию на газовые сутки 6 февраля (завершились утром 7 февраля) европейские хранилища заполнены на 49,99%. Это на 18,2 процентного пункта меньше, чем было на ту же дату в прошлом году. А с начала сезона отбора газа из хранилищ - начала ноября - уровень заполненности уменьшился к настоящему моменту уже на 45,2 процентного пункта.
В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет сейчас около 55,7 миллиарда кубометров. Это примерно на 19,9 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году.
Эксперты Института энергетики и финансов отмечали, что в феврале-марте в зависимости от погоды будет "съедено" еще 12-20 миллиардов кубометров запасов. На 1 апреля их уровень должен составить от 34% до 42% (в 2024 году было 61%), уточняли они.
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