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Посол в Вене оценил возможность возобновления переговоров РФ и ЕС по газу

Посол в Вене оценил возможность возобновления переговоров РФ и ЕС по газу - 08.02.2025, ПРАЙМ

Посол в Вене оценил возможность возобновления переговоров РФ и ЕС по газу

В случае, если переговоры о поставках российского газа в Европу когда-то возобновятся, то соглашения будут масштабными, заявил в интервью агентству РИА Новости... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T11:40+0300

2025-02-08T11:40+0300

2025-02-08T11:40+0300

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ВЕНА, 8 фев - ПРАЙМ. В случае, если переговоры о поставках российского газа в Европу когда-то возобновятся, то соглашения будут масштабными, заявил в интервью агентству РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Любинский также подчеркнул, что в случае возобновления переговоров России и ЕС по поставкам газа, Австрия в этих переговорах займет второстепенную роль.По словам дипломата, австрийская сторона сама разрушила многое из того, что ранее обеспечивало ей весомые позиции в газовой сфере Европы. "Будучи одним из ключевых хабов, Вена обладала серьезным влиянием, но принятые ею решения привели к утрате этих позиций. Это был их выбор, и теперь им предстоит самостоятельно справляться с его последствиями. С нашей стороны никаких инициатив по восстановлению прежних контактов нет - диалог был разорван не нами", - пояснил собеседник агентства. Также посол добавил, что если в будущем австрийская сторона проявит заинтересованность, то Москва будет исходить из тех условий, которые на тот момент сложатся. На данный момент отсутствуют какие-либо основания для односторонних шагов в направлении Австрии, заключил Любинский.Ранее, в январе 2023 года, австрийская OMV инициировала арбитраж в Стокгольме по контракту на поставку газа в Австрию, требуя возмещения ущерба от "Газпром экспорта" в связи с "непредсказуемыми поставками" по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году. "Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после другого решения Стокгольмского арбитража – о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом" по германскому контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Тогда поставки российского газа прекратились в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств. Затем 11 декабря OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".

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россия, австрия, ес, газ, вена