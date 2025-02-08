https://1prime.ru/20250208/germaniya-854780310.html

Число въездов нелегальных мигрантов в ФРГ снизилось за год на треть

Число въездов нелегальных мигрантов в ФРГ снизилось за год на треть - 08.02.2025, ПРАЙМ

Число въездов нелегальных мигрантов в ФРГ снизилось за год на треть

Почти на 35% меньше нелегальных мигрантов въехало в Германию в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, передает агентство DPA. | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T16:28+0300

2025-02-08T16:28+0300

2025-02-08T16:28+0300

германия

мигранты

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МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Почти на 35% меньше нелегальных мигрантов въехало в Германию в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, передает агентство DPA. "Количество случаев незаконного въезда в страну сократилось с 127 549 в 2023 году до 83 572 (почти на 35% - ред.) в прошлом году", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на ответ правительства ФРГ на парламентский запрос "Левой" партии. Полиция выявила около 83,6 тысячи незаконных въездов в ФРГ в 2024 году, годом ранее это значение составило примерно 127,6 тысячи, следует из ответа правительства. Нелегальные мигранты приезжали в основном из Сирии, Украины, Афганистана и Турции. Кроме того, приблизительно до 23% снизилась доля нелегальных мигрантов, которые намерены подать прошение о предоставлении убежища. Годом ранее этот показатель составлял 44,7%. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в сентябре 2024 года распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. В объяснительном письме Европейской комиссии Фезер заявила, что ресурсы страны и её федеральных земель по принятию мигрантов "практически исчерпаны". Тема миграции стала особенно острой в Германии в преддверии выборов в бундестаг в феврале. Ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль назвал тему миграции "красной линией" для его партии в вопросе создания коалиции после выборов в немецкий парламент. Согласно опросу компании YouGov для газеты Welt am Sonntag проблема миграции больше всего волнует жителей ФРГ перед выборами. Бундестаг 29 января принял резолюцию блока ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в парламент инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345, причем среди голосовавших за инициативу были представители фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), с которой у блока разногласия с момента создания партии. Такое голосование спровоцировало волну протестов против ХДС/ХСС и даже акты вандализма в отношении их офисов, после чего бундестаг 31 января проголосовал против законопроекта об ужесточении контроля над миграцией.

https://1prime.ru/20241113/migranty-852781156.html

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германия, мигранты