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Российские истребители обогнали французские модели, заявили в "Ростехе"

Российские истребители обогнали французские модели, заявили в "Ростехе" - 08.02.2025, ПРАЙМ

Российские истребители обогнали французские модели, заявили в "Ростехе"

Французские истребители Mirage 2000 по летно-техническим характеристикам не сильно отличаются от американских F-16 и значительно уступают современным российским | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T08:29+0300

2025-02-08T08:29+0300

2025-02-08T08:29+0300

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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Французские истребители Mirage 2000 по летно-техническим характеристикам не сильно отличаются от американских F-16 и значительно уступают современным российским самолетам в дальности работы по воздушным целям, заявили в "Ростехе". Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в четверг заявил, что первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину, при этом точное количество передаваемых самолетов не называлось. "Mirage 2000 - это морально устаревший самолет, который по летно-техническим характеристикам не сильно отличается от F-16 и значительно уступает современным российским машинам", - сказали в "Ростехе". В части истребительных возможностей в госкорпорации назвали Mirage "посредственным самолетом с очень короткой "рукой". Так, эффективная дальность его работы по воздушным целям типа "истребитель" оценивается максимум в 50 километров, в то время как длина "руки" при работе по воздуху у российских истребителей Су-35С, Су-30СМ2 или МиГ-31 достигает нескольких сотен километров - то есть в разы больше. В "Ростехе" полагают, что в качестве истребителя французский самолет, как и F-16, может быть использован только в глубоком тылу, где он будет "охотиться" за российскими крылатыми ракетами и дальними беспилотниками, успешно поражающими цели ВСУ. В госкорпорации отмечают, что F-16 в этом деле уже показал себя значительно хуже ожиданий. "При попытках использования "французов" для воздушных боев или бомбовых ударов рядом с фронтом они будут оперативно сбиты", - говорят в "Ростехе". В то же время там предупреждают, что "Миражи" могут быть использованы как носители крылатых ракет SCALP/Storm Shadow - но только в случае, если Франция передала самолеты в последней модификации, "в чём есть большие сомнения". "Однако и в этом случае они не дадут нового качества по сравнению с советскими Су-24 украинских войск, которые уже применяют эти ракеты", - заключили в госкорпорации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250207/mirage-854762223.html

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россия, франция, украина, ростех, истребители