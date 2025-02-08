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На Балтике поврежден кабель "Ростелекома" из-за внешнего воздействия - 08.02.2025, ПРАЙМ
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На Балтике поврежден кабель "Ростелекома" из-за внешнего воздействия
На Балтике поврежден кабель "Ростелекома" из-за внешнего воздействия - 08.02.2025, ПРАЙМ
На Балтике поврежден кабель "Ростелекома" из-за внешнего воздействия
В Балтийском море оказался поврежден подводный кабель "Ростелекома", причиной послужило внешнее воздействие, проводятся восстановительные работы, сообщила РИА... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T21:01+0300
2025-02-08T21:05+0300
экономика
ростелеком
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. В Балтийском море оказался поврежден подводный кабель "Ростелекома", причиной послужило внешнее воздействие, проводятся восстановительные работы, сообщила РИА Новости компания. "Некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия поврежден подводный кабель "Ростелекома"… Ведутся восстановительные работы", - отметили в компании. В "Ростелекоме" при этом уточнили, что на повреждение не оказало влияния на абонентов компании.Ранее агентство Франс Пресс передавало, что финская береговая охрана наблюдает, как российское судно проводит ремонт оборванного кабеля.
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ростелеком
Экономика, Ростелеком
21:01 08.02.2025 (обновлено: 21:05 08.02.2025)
 
На Балтике поврежден кабель "Ростелекома" из-за внешнего воздействия

В Балтийском море поврежден кабель "Ростелекома" из-за внешнего воздействия

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфис компании "Ростелеком"
Офис компании Ростелеком - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. В Балтийском море оказался поврежден подводный кабель "Ростелекома", причиной послужило внешнее воздействие, проводятся восстановительные работы, сообщила РИА Новости компания.
"Некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия поврежден подводный кабель "Ростелекома"… Ведутся восстановительные работы", - отметили в компании.
В "Ростелекоме" при этом уточнили, что на повреждение не оказало влияния на абонентов компании.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что финская береговая охрана наблюдает, как российское судно проводит ремонт оборванного кабеля.
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