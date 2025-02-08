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На Балтике поврежден кабель "Ростелекома" из-за внешнего воздействия

На Балтике поврежден кабель "Ростелекома" из-за внешнего воздействия - 08.02.2025, ПРАЙМ

На Балтике поврежден кабель "Ростелекома" из-за внешнего воздействия

В Балтийском море оказался поврежден подводный кабель "Ростелекома", причиной послужило внешнее воздействие, проводятся восстановительные работы, сообщила РИА... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T21:01+0300

2025-02-08T21:01+0300

2025-02-08T21:05+0300

экономика

ростелеком

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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. В Балтийском море оказался поврежден подводный кабель "Ростелекома", причиной послужило внешнее воздействие, проводятся восстановительные работы, сообщила РИА Новости компания. "Некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия поврежден подводный кабель "Ростелекома"… Ведутся восстановительные работы", - отметили в компании. В "Ростелекоме" при этом уточнили, что на повреждение не оказало влияния на абонентов компании.Ранее агентство Франс Пресс передавало, что финская береговая охрана наблюдает, как российское судно проводит ремонт оборванного кабеля.

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