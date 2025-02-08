https://1prime.ru/20250208/kabel-854783968.html
На Балтике поврежден кабель "Ростелекома" из-за внешнего воздействия
На Балтике поврежден кабель "Ростелекома" из-за внешнего воздействия - 08.02.2025, ПРАЙМ
На Балтике поврежден кабель "Ростелекома" из-за внешнего воздействия
В Балтийском море оказался поврежден подводный кабель "Ростелекома", причиной послужило внешнее воздействие, проводятся восстановительные работы, сообщила РИА... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T21:01+0300
2025-02-08T21:01+0300
2025-02-08T21:05+0300
экономика
ростелеком
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853974614_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_217e5e5676115acef651ce803964f16b.jpg
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. В Балтийском море оказался поврежден подводный кабель "Ростелекома", причиной послужило внешнее воздействие, проводятся восстановительные работы, сообщила РИА Новости компания. "Некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия поврежден подводный кабель "Ростелекома"… Ведутся восстановительные работы", - отметили в компании. В "Ростелекоме" при этом уточнили, что на повреждение не оказало влияния на абонентов компании.Ранее агентство Франс Пресс передавало, что финская береговая охрана наблюдает, как российское судно проводит ремонт оборванного кабеля.
https://1prime.ru/20250126/avariya-854457807.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853974614_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_d2678c8d88be51d4ce8f5303d105f4f2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростелеком
На Балтике поврежден кабель "Ростелекома" из-за внешнего воздействия
В Балтийском море поврежден кабель "Ростелекома" из-за внешнего воздействия
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. В Балтийском море оказался поврежден подводный кабель "Ростелекома", причиной послужило внешнее воздействие, проводятся восстановительные работы, сообщила РИА Новости компания.
"Некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия поврежден подводный кабель "Ростелекома"… Ведутся восстановительные работы", - отметили в компании.
В "Ростелекоме" при этом уточнили, что на повреждение не оказало влияния на абонентов компании.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что финская береговая охрана наблюдает, как российское судно проводит ремонт оборванного кабеля.
Латвия и Швеция ищут виновных. На Балтике снова повредили кабель