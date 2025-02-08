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РФ не уплатит взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год

РФ не уплатит взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год - 08.02.2025, ПРАЙМ

РФ не уплатит взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год, соответствующий документ размещен на сайте... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T19:17+0300

2025-02-08T19:17+0300

2025-02-08T19:17+0300

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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций за 2024 год", - говорится в распоряжении. Как указывается в распоряжении, МИД России поручено проинформировать секретариат Европейской экономической комиссии ООН о принятом решении. Россия также не выплачивала взнос в ЕЭК за 2022 и 2023 годы.

https://1prime.ru/20240926/postavka-851788922.html

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