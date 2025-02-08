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СМИ: Краузе возьмет под контроль систему платежей Минфина США - 08.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Краузе возьмет под контроль систему платежей Минфина США
СМИ: Краузе возьмет под контроль систему платежей Минфина США - 08.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: Краузе возьмет под контроль систему платежей Минфина США
Близкий к департаменту эффективности государственного управления (DOGE) менеджер Том Краузе фактически возьмет под контроль систему платежей министерства... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T01:43+0300
2025-02-08T01:43+0300
экономика
финансы
мировая экономика
сша
москва
минфин сша
минфин сша
washington post
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Близкий к департаменту эффективности государственного управления (DOGE) менеджер Том Краузе фактически возьмет под контроль систему платежей министерства финансов США в силу грядущего назначения на ключевую позицию в ведомстве, сообщает газета Washington Post. "Министерство финансов назначает союзника службы DOGE миллиардера Илона Маска на ключевую должность… Том Краузе… станет фискальным помощником министра… позиция даст Краузе контроль над системой министерства финансов, ответственной за выделение более 5 триллионов долларов ежегодных платежей", - пишет издание. Отмечается, что пребывание Краузе на этом посту может позволить DOGE внести кардинальные изменения в федеральный бюджет. По данным агентства, в самом минфине это назначение вызывает тревогу. Ранее нынешний министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.
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финансы, мировая экономика, сша, москва, минфин сша, минфин сша, washington post
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США, МОСКВА, Минфин США, минфин США, Washington Post
01:43 08.02.2025
 
СМИ: Краузе возьмет под контроль систему платежей Минфина США

WP: менеджер Краузе возьмет под контроль систему платежей Минфина США

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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Близкий к департаменту эффективности государственного управления (DOGE) менеджер Том Краузе фактически возьмет под контроль систему платежей министерства финансов США в силу грядущего назначения на ключевую позицию в ведомстве, сообщает газета Washington Post.
"Министерство финансов назначает союзника службы DOGE миллиардера Илона Маска на ключевую должность… Том Краузе… станет фискальным помощником министра… позиция даст Краузе контроль над системой министерства финансов, ответственной за выделение более 5 триллионов долларов ежегодных платежей", - пишет издание.
Отмечается, что пребывание Краузе на этом посту может позволить DOGE внести кардинальные изменения в федеральный бюджет.
По данным агентства, в самом минфине это назначение вызывает тревогу.
Ранее нынешний министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаСШАМОСКВАМинфин СШАминфин СШАWashington Post
 
 
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