https://1prime.ru/20250208/krym-854776612.html

В Крыму сообщили о подготовке списка объектов под национализацию

В Крыму сообщили о подготовке списка объектов под национализацию - 08.02.2025, ПРАЙМ

В Крыму сообщили о подготовке списка объектов под национализацию

Крым сформирует новый список объектов под национализацию, принадлежащих украинским олигархам и враждебно настроенным к России лицам, сообщил РИА Новости глава... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T09:49+0300

2025-02-08T09:49+0300

2025-02-08T09:49+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – ПРАЙМ. Крым сформирует новый список объектов под национализацию, принадлежащих украинским олигархам и враждебно настроенным к России лицам, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Работа ведётся. Продолжается борьба с нацистами в Крыму. Ни одного объекта врагов Крыма и России у нас не останется. Мы разберёмся со всеми. Эта работа не только наш моральный долг, она приносит реальную помощь экономике республики", - сказал Константинов, отвечая на вопрос, сформирован ли новый пакет по национализации имущества. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.

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