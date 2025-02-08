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Путин выступил с распоряжениями в сфере здравоохранения - 08.02.2025, ПРАЙМ
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Путин выступил с распоряжениями в сфере здравоохранения
Путин выступил с распоряжениями в сфере здравоохранения - 08.02.2025, ПРАЙМ
Путин выступил с распоряжениями в сфере здравоохранения
Президент России Владимир Путин дал ряд поручений в сфере здравоохранения, направленных на совершенствование регулирования лекарственного рынка и доступности... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T12:11+0300
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рф
владимир путин
михаил мурашко
михаил мишустин
здоровье
общество
минздрав
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений в сфере здравоохранения, направленных на совершенствование регулирования лекарственного рынка и доступности медицинской помощи для социально уязвимых граждан.По итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, на сайте Кремля был опубликован перечень поручений. В частности, Минздраву России поручено представить предложения по совершенствованию условий допуска на российский рынок инновационных лекарственных препаратов иностранного производства, сообщается в перечне.Срок исполнения поручения – 1 июля 2025 года, ответственным был назначен глава Минздрава Михаил Мурашко.Еще одно поручение касается обеспечения медицинской помощи лицам без определенного места жительства по месту их пребывания.Согласно документу, правительству России предписано актуализировать порядок оказания медицинской помощи, предусмотрев возможность предоставления плановой медпомощи лицам без определенного места жительства по месту их пребывания. Это должно быть реализовано даже при отсутствии у них регистрации, документов, удостоверяющих личность, полиса ОМС или страхового номера индивидуального лицевого счета.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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рф, владимир путин, михаил мурашко, михаил мишустин, здоровье, общество , минздрав
РФ, Владимир Путин, Михаил Мурашко, Михаил Мишустин, Здоровье, Общество , Минздрав
12:11 08.02.2025
 
Путин выступил с распоряжениями в сфере здравоохранения

Путин: РФ будет совершенствовать условия допуска на рынок иностранных лекарств

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%Калькулятор - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений в сфере здравоохранения, направленных на совершенствование регулирования лекарственного рынка и доступности медицинской помощи для социально уязвимых граждан.
По итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, на сайте Кремля был опубликован перечень поручений. В частности, Минздраву России поручено представить предложения по совершенствованию условий допуска на российский рынок инновационных лекарственных препаратов иностранного производства, сообщается в перечне.
Срок исполнения поручения – 1 июля 2025 года, ответственным был назначен глава Минздрава Михаил Мурашко.
Еще одно поручение касается обеспечения медицинской помощи лицам без определенного места жительства по месту их пребывания.
Согласно документу, правительству России предписано актуализировать порядок оказания медицинской помощи, предусмотрев возможность предоставления плановой медпомощи лицам без определенного места жительства по месту их пребывания. Это должно быть реализовано даже при отсутствии у них регистрации, документов, удостоверяющих личность, полиса ОМС или страхового номера индивидуального лицевого счета.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
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11:55
 
РФВладимир ПутинМихаил МурашкоМихаил МишустинЗдоровьеОбществоМинздрав
 
 
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