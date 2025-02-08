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Эксперт рассказала, на какие редкоземельные металлы повысится спрос - 08.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала, на какие редкоземельные металлы повысится спрос
Эксперт рассказала, на какие редкоземельные металлы повысится спрос - 08.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, на какие редкоземельные металлы повысится спрос
Редкоземельные минералы неодим и диспрозий играют ключевую роль в новых технологиях, поэтому будет существенный рост спроса на них в ближайшие годы, рассказала... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T14:42+0300
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экономика
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Редкоземельные минералы неодим и диспрозий играют ключевую роль в новых технологиях, поэтому будет существенный рост спроса на них в ближайшие годы, рассказала агентству РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. "Редкоземельные минералы (особенно неодим и диспрозий) распространены в новых технологиях, поэтому ожидается, что их спрос существенно вырастет... Мировой рынок неодима в 2024 году оценивался в 5,5 миллиарда долларов, а к 2033 году он достигнет 9,6 миллиарда долларов. Мировой рынок диспрозия будет ежегодно расти на 5% и достигнет 1,1 миллиарда долларов к 2029 году по сравнению с 905 миллионами долларов в прошлом году", - рассказала эксперт. Ключевым поставщиком неодима на мировой рынок является Китай, однако его залежи находятся также в России, США, Казахстане, Австралии, Бразилии, Индии. Аналогично и по диспрозию, который также преимущественно экспортируется Китаем, но его залежи присутствуют в России, США, Японии и Афганистане, уточняет Левашенко. "Потенциально неодим находится в Гренландии, но его добыча требует учета географического расположения и потенциальных экологических проблем для острова", - добавляет она, говоря о наличии этих металлов в странах ЕС. Добыча любого редкоземельного элемента в Гренландии ведет к сложной и дорогой разработке месторождений и может не оправдать ожиданий, уточнила эксперт. Так, в 2023 году по данным Геологической службы США (USGS), в Гренландии не велось никакой добычи редкоземельных элементов, что связано с социальным возмущением местного населения, которое опасается загрязнения воздуха из-за технических работ, заключила эксперт.
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металлы, спрос, ес, сша, китай
Экономика, металлы, спрос, ЕС, США, КИТАЙ
14:42 08.02.2025 (обновлено: 14:43 08.02.2025)
 

Эксперт рассказала, на какие редкоземельные металлы повысится спрос

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБруски аффинированной платины
Бруски аффинированной платины - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Редкоземельные минералы неодим и диспрозий играют ключевую роль в новых технологиях, поэтому будет существенный рост спроса на них в ближайшие годы, рассказала агентству РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
"Редкоземельные минералы (особенно неодим и диспрозий) распространены в новых технологиях, поэтому ожидается, что их спрос существенно вырастет... Мировой рынок неодима в 2024 году оценивался в 5,5 миллиарда долларов, а к 2033 году он достигнет 9,6 миллиарда долларов. Мировой рынок диспрозия будет ежегодно расти на 5% и достигнет 1,1 миллиарда долларов к 2029 году по сравнению с 905 миллионами долларов в прошлом году", - рассказала эксперт.
Ключевым поставщиком неодима на мировой рынок является Китай, однако его залежи находятся также в России, США, Казахстане, Австралии, Бразилии, Индии. Аналогично и по диспрозию, который также преимущественно экспортируется Китаем, но его залежи присутствуют в России, США, Японии и Афганистане, уточняет Левашенко.
"Потенциально неодим находится в Гренландии, но его добыча требует учета географического расположения и потенциальных экологических проблем для острова", - добавляет она, говоря о наличии этих металлов в странах ЕС.
Добыча любого редкоземельного элемента в Гренландии ведет к сложной и дорогой разработке месторождений и может не оправдать ожиданий, уточнила эксперт. Так, в 2023 году по данным Геологической службы США (USGS), в Гренландии не велось никакой добычи редкоземельных элементов, что связано с социальным возмущением местного населения, которое опасается загрязнения воздуха из-за технических работ, заключила эксперт.
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