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Минобороны хочет взыскать с РЖД более 5,5 миллиона рублей - 08.02.2025, ПРАЙМ
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Минобороны хочет взыскать с РЖД более 5,5 миллиона рублей
Минобороны хочет взыскать с РЖД более 5,5 миллиона рублей - 08.02.2025, ПРАЙМ
Минобороны хочет взыскать с РЖД более 5,5 миллиона рублей
Минобороны РФ в рамках иска хочет взыскать с ОАО "Российские железные дороги" более 5,5 миллиона рублей, суть иска не раскрывает, следует из сообщения в... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T04:26+0300
2025-02-08T04:26+0300
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Минобороны РФ в рамках иска хочет взыскать с ОАО "Российские железные дороги" более 5,5 миллиона рублей, суть иска не раскрывает, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. "Арбитражный суд города Москвы ... Моисеева Ю. Б.. Исковое заявление ... от 4 февраля 2025 года... Сумма исковых требований 5 515 579,32 (рубля - ред.)", - говорится в сообщении. Истец - Минобороны РФ, ответчиком указано ОАО "Российские железные дороги". Суть иска не раскрывается.
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Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, РФ, Минобороны РФ
04:26 08.02.2025
 
Минобороны хочет взыскать с РЖД более 5,5 миллиона рублей

Минобороны хочет взыскать с ОАО "РЖД" более 5,5 миллиона рублей

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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Минобороны РФ в рамках иска хочет взыскать с ОАО "Российские железные дороги" более 5,5 миллиона рублей, суть иска не раскрывает, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
"Арбитражный суд города Москвы ... Моисеева Ю. Б.. Исковое заявление ... от 4 февраля 2025 года... Сумма исковых требований 5 515 579,32 (рубля - ред.)", - говорится в сообщении.
Истец - Минобороны РФ, ответчиком указано ОАО "Российские железные дороги".
Суть иска не раскрывается.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАРФМинобороны РФ
 
 
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