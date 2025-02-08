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Представитель РФ при ОБСЕ оценил контакты с новым генсеком организации
Представитель РФ при ОБСЕ оценил контакты с новым генсеком организации - 08.02.2025, ПРАЙМ
Представитель РФ при ОБСЕ оценил контакты с новым генсеком организации
Контакты с новым Генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу доверительные, кроме того, у России есть шансы на... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T17:09+0300
2025-02-08T17:09+0300
2025-02-08T17:09+0300
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ВЕНА, 8 фев - ПРАЙМ. Контакты с новым Генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу доверительные, кроме того, у России есть шансы на первые шаги к восстановлению диалога. Об этом заявил в интервью с агентством РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич. "У меня налажены контакты с ним. Достаточно доверительные. Мы уже несколько раз встречались. И мы ощущаем, что это новый человек с новым видением, самостоятельный, с большим политическим и международным опытом, и мы надеемся, что он внесет конструктивную лепту в работу Организации", - сказал Лукашевич. По мнению дипломата, возможность сделать первые шаги к восстановлению диалога есть. Однако, в восстановлении диалога должна принимать участие не только Россия, но и председательство ОБСЕ и Генсекретарь. На данный момент самое важное - это работать над восстановлением доверия, поскольку без доверия невозможно будет построить какой-либо диалог, заключил Лукашевич.Ранее, в декабре, во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ было объявлено о согласовании кандидатур на четыре ключевых поста в организации, в том числе и на должность генерального секретаря ОБСЕ.
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россия, обсе, общество , диалог
Политика, РОССИЯ, ОБСЕ, Общество , диалог
Представитель РФ при ОБСЕ оценил контакты с новым генсеком организации
Лукашевич: у РФ есть возможность делать шаги к восстановлению диалога с ОБСЕ
ВЕНА, 8 фев - ПРАЙМ. Контакты с новым Генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу доверительные, кроме того, у России есть шансы на первые шаги к восстановлению диалога. Об этом заявил в интервью с агентством РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.
"У меня налажены контакты с ним. Достаточно доверительные. Мы уже несколько раз встречались. И мы ощущаем, что это новый человек с новым видением, самостоятельный, с большим политическим и международным опытом, и мы надеемся, что он внесет конструктивную лепту в работу Организации", - сказал Лукашевич.
По мнению дипломата, возможность сделать первые шаги к восстановлению диалога есть. Однако, в восстановлении диалога должна принимать участие не только Россия, но и председательство ОБСЕ и Генсекретарь. На данный момент самое важное - это работать над восстановлением доверия, поскольку без доверия невозможно будет построить какой-либо диалог, заключил Лукашевич.
Ранее, в декабре, во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ было объявлено о согласовании кандидатур на четыре ключевых поста в организации, в том числе и на должность генерального секретаря ОБСЕ.
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