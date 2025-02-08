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Со Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с МОК - 08.02.2025, ПРАЙМ
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Со Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с МОК
Со Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с МОК - 08.02.2025, ПРАЙМ
Со Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с МОК
Китай готов сотрудничать с МОК для дальнейшего активного развития олимпийского движения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T08:35+0300
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си цзиньпин
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ПЕКИН, 8 фев - ПРАЙМ. Китай готов сотрудничать с МОК для дальнейшего активного развития олимпийского движения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Ранее Си Цзиньпин встретился с Бахом, который прибыл в город Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян для участия в церемонии открытия IX зимних Азиатских игр. "Китай готов сотрудничать с Международным олимпийским комитетом, чтобы и дальше содействовать активному развитию олимпийского движения", - заявил Си Цзиньпин, слова которого в субботу на своем сайте приводит МИД КНР. "Олимпийский дух" является важной составляющей человеческой цивилизации, отметил Си Цзиньпин. Кроме того, он в полной мере соответствует цели Китая по всестороннему продвижению строительства сильного государства и великому делу национального возрождения, а также видению Китая о содействии построению Сообщества единой судьбы человечества. Игры проходят с 7 по 14 февраля, в них принимают участие более 1,2 тысячи спортсменов из 34 стран. Харбин во второй раз в своей истории принимает зимние Азиатские игры, впервые Игры в Харбине прошли в 1996 году.
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китай, си цзиньпин, мок
КИТАЙ, Си Цзиньпин, МОК
08:35 08.02.2025
 
Со Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с МОК

Си Цзиньпин: КНР готов сотрудничать с МОК для развития олимпийского движения

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкМОК
МОК - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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ПЕКИН, 8 фев - ПРАЙМ. Китай готов сотрудничать с МОК для дальнейшего активного развития олимпийского движения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
Ранее Си Цзиньпин встретился с Бахом, который прибыл в город Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян для участия в церемонии открытия IX зимних Азиатских игр.
"Китай готов сотрудничать с Международным олимпийским комитетом, чтобы и дальше содействовать активному развитию олимпийского движения", - заявил Си Цзиньпин, слова которого в субботу на своем сайте приводит МИД КНР.
"Олимпийский дух" является важной составляющей человеческой цивилизации, отметил Си Цзиньпин. Кроме того, он в полной мере соответствует цели Китая по всестороннему продвижению строительства сильного государства и великому делу национального возрождения, а также видению Китая о содействии построению Сообщества единой судьбы человечества.
Игры проходят с 7 по 14 февраля, в них принимают участие более 1,2 тысячи спортсменов из 34 стран. Харбин во второй раз в своей истории принимает зимние Азиатские игры, впервые Игры в Харбине прошли в 1996 году.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
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