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Орбан назвал поддержку Украины вливанием денег в "безнадежную войну"

Орбан назвал поддержку Украины вливанием денег в "безнадежную войну" - 08.02.2025, ПРАЙМ

Орбан назвал поддержку Украины вливанием денег в "безнадежную войну"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике политику Европейского Союза в отношении Украины, заявив, что финансирование Киева является вливанием | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T17:34+0300

2025-02-08T17:34+0300

2025-02-08T17:34+0300

политика

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МАДРИД, 8 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике политику Европейского Союза в отношении Украины, заявив, что финансирование Киева является вливанием средств в "безнадежную войну". "Мы вливаем наши деньги в Украину, в безнадежную войну, а Европу наводняют нелегальные иммигранты. Брюссель открыл свои двери для нелегальных иммигрантов", - заявил он в субботу на мероприятии в Мадриде, где собрались представители правоконсервативных сил Европы, входящие во фракцию Европарламента "Патриоты Европы". В своем выступлении, насыщенном националистическими лозунгами и критикой миграционной политики Евросоюза, Орбан также жестко осудил действия Брюсселя, подчеркнув, что именно из-за Брюсселя экономика Европы терпит крах.По его мнению, прежняя эпоха в политике завершилась, и теперь ультраправые партии становятся политической силой будущего.Речь Орбана вызвала одобрение среди участников саммита, в котором приняли участие представители различных европейских консервативных и ультраправых партий.В 2024 году глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран, среди которых - Нидерланды, Франция, Испания, Италия.

https://1prime.ru/20250207/orban-854749262.html

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виктор орбан, ес, украина, россия, брюссель