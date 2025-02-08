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В ГД внесен проект об увеличении военных пенсий на уровень инфляции
В ГД внесен проект об увеличении военных пенсий на уровень инфляции - 08.02.2025, ПРАЙМ
В ГД внесен проект об увеличении военных пенсий на уровень инфляции
В ГД внесен проект, по которому с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T16:56+0300
2025-02-08T16:56+0300
2025-02-08T16:56+0300
пенсии
госдума
военные пенсионеры
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МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. В ГД внесен проект, по которому с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, который составил 9,5%, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается увеличить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года. № 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", с 1 января 2025 года до 93,59 процента от размера указанного денежного довольствия", - сказано в пояснительной записке к проекту. В пояснительной записке отмечается, что фактический уровень инфляции за 2024 год составил 9,5%. "С учетом этого необходимый уровень повышения пенсий лицам, проходившим военную службу, и членам их семей с 1 января 2025 г. по отношению к 1 января 2024 г. составляет 9,5 процентов.", - добавляется в документах
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пенсии, госдума, военные пенсионеры
Пенсии, Госдума, военные пенсионеры
В ГД внесен проект об увеличении военных пенсий на уровень инфляции
В ГД внесен проект об увеличении военных пенсий на уровень инфляции за 2024 год
МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. В ГД внесен проект, по которому с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, который составил 9,5%, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается увеличить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года. № 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", с 1 января 2025 года до 93,59 процента от размера указанного денежного довольствия", - сказано в пояснительной записке к проекту.
В пояснительной записке отмечается, что фактический уровень инфляции за 2024 год составил 9,5%.
Кабмин одобрил проект об индексации военных пенсий на 9,5 процента
"С учетом этого необходимый уровень повышения пенсий лицам, проходившим военную службу, и членам их семей с 1 января 2025 г. по отношению к 1 января 2024 г. составляет 9,5 процентов.", - добавляется в документах