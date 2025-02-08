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Из горящего на востоке Москвы здания спасены 44 человека, трое пострадали

Из горящего на востоке Москвы здания спасены 44 человека, трое пострадали - 08.02.2025, ПРАЙМ

Из горящего на востоке Москвы здания спасены 44 человека, трое пострадали

Из горящего административного здания на востоке Москвы спасены 44 человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T18:33+0300

2025-02-08T18:33+0300

2025-02-08T19:06+0300

происшествия

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мчс россии

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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Из горящего административного здания на востоке Москвы спасены 44 человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. По данным МЧС, пожар начался в административном пятиэтажном здании на востоке столицы, людей с верхних этажей эвакуируют, задействуя подъемные механизмы. Прокуратура Москвы начала проверку по факту ЧП. "Из горящего здания на Электрозаводской спасено 44 человека, номер сложности пожара четвертый из пяти", - отмечается в сообщении.Три человека госпитализированы в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения во время пожара на востоке Москвы, их состояние не тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

https://1prime.ru/20250202/pozhar-854618214.html

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москва, пожар, мчс россии