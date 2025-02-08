https://1prime.ru/20250208/pozhar-854782700.html
Из горящего на востоке Москвы здания спасены 44 человека, трое пострадали
Из горящего на востоке Москвы здания спасены 44 человека, трое пострадали - 08.02.2025, ПРАЙМ
Из горящего на востоке Москвы здания спасены 44 человека, трое пострадали
Из горящего административного здания на востоке Москвы спасены 44 человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T18:33+0300
2025-02-08T18:33+0300
2025-02-08T19:06+0300
происшествия
москва
пожар
мчс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/64/841446491_0:130:3180:1919_1920x0_80_0_0_f5f208c039c2abd0af612bf38c79c489.jpg
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Из горящего административного здания на востоке Москвы спасены 44 человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. По данным МЧС, пожар начался в административном пятиэтажном здании на востоке столицы, людей с верхних этажей эвакуируют, задействуя подъемные механизмы. Прокуратура Москвы начала проверку по факту ЧП. "Из горящего здания на Электрозаводской спасено 44 человека, номер сложности пожара четвертый из пяти", - отмечается в сообщении.Три человека госпитализированы в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения во время пожара на востоке Москвы, их состояние не тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
https://1prime.ru/20250202/pozhar-854618214.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/64/841446491_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_c3fbe82eb7882e9d6b0f52ca5c916de4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, пожар, мчс россии
Происшествия, МОСКВА, пожар, МЧС России
Из горящего на востоке Москвы здания спасены 44 человека, трое пострадали
Из горящего в Москвы здания спасатели эвакуировали 44 человека, три госпитализированы
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Из горящего административного здания на востоке Москвы спасены 44 человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
По данным МЧС, пожар начался в административном пятиэтажном здании на востоке столицы, людей с верхних этажей эвакуируют, задействуя подъемные механизмы. Прокуратура Москвы начала проверку по факту ЧП.
"Из горящего здания на Электрозаводской спасено 44 человека, номер сложности пожара четвертый из пяти", - отмечается в сообщении.
Три человека госпитализированы в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения во время пожара на востоке Москвы, их состояние не тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
На северо-востоке Москвы потушили пожар на складе