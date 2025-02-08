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При пожаре в здании в Москве спасены 90 человек - 08.02.2025, ПРАЙМ
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При пожаре в здании в Москве спасены 90 человек
При пожаре в здании в Москве спасены 90 человек - 08.02.2025, ПРАЙМ
При пожаре в здании в Москве спасены 90 человек
В ходе тушения пожара в административном здании на востоке Москвы были спасены 90 человек, были задействованы спасательные устройства и подъёмные механизмы,... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T19:11+0300
2025-02-08T19:15+0300
происшествия
москва
пожар
мчс россии
следственный комитет
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. В ходе тушения пожара в административном здании на востоке Москвы были спасены 90 человек, были задействованы спасательные устройства и подъёмные механизмы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС. Пожар произошел в пятиэтажном административном здании на востоке столицы, людей с верхних этажей эвакуируют с помощью подъемных механизмов.Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, эвакуированы 120 человек. "Всего на пожаре с помощью спасательных устройств и подъёмных механизмов спасены 90 человек", - говорится в сообщении.По факту пожара Следственный комитет организовал доследственную проверку, информация о пострадавших уточняется, сообщает ведомство.Причиной пожара в административном здании на Электрозаводской улице в Москве могло стать короткое замыкание в электрооборудовании, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Также там сообщили, что за медицинской помощью обратились восемь человек, четверо госпитализированы.
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москва, пожар, мчс россии, следственный комитет
Происшествия, МОСКВА, пожар, МЧС России, Следственный комитет
19:11 08.02.2025 (обновлено: 19:15 08.02.2025)
 
При пожаре в здании в Москве спасены 90 человек

При тушении пожара в здании на востоке Москвы спасены 90 человек

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. В ходе тушения пожара в административном здании на востоке Москвы были спасены 90 человек, были задействованы спасательные устройства и подъёмные механизмы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС.
Пожар произошел в пятиэтажном административном здании на востоке столицы, людей с верхних этажей эвакуируют с помощью подъемных механизмов.
Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, эвакуированы 120 человек.
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"Всего на пожаре с помощью спасательных устройств и подъёмных механизмов спасены 90 человек", - говорится в сообщении.
По факту пожара Следственный комитет организовал доследственную проверку, информация о пострадавших уточняется, сообщает ведомство.
Причиной пожара в административном здании на Электрозаводской улице в Москве могло стать короткое замыкание в электрооборудовании, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Также там сообщили, что за медицинской помощью обратились восемь человек, четверо госпитализированы.
 
ПроисшествияМОСКВАпожарМЧС РоссииСледственный комитет
 
 
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