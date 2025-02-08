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Открытое горение в здании на востоке Москве ликвидировано
Открытое горение в здании на востоке Москве ликвидировано - 08.02.2025, ПРАЙМ
Открытое горение в здании на востоке Москве ликвидировано
Открытое горение ликвидировано в административном здании на востоке Москвы ликвидировано, сообщает МЧС РФ. | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T21:19+0300
2025-02-08T21:19+0300
2025-02-08T21:22+0300
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Открытое горение ликвидировано в административном здании на востоке Москвы ликвидировано, сообщает МЧС РФ.Пожар, локализован на площади в 300 квадратных метров.Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, там зарегистрировано порядка 200 организаций, включая маагзины, различные курсы, бюро бытовых услуг, сервис-центры. МЧС сообщило, что пожарные спасли 90 человек, еще 120 были эвакуированы. К тушению привлечены свыше 60 человек и 16 единиц техники. Для помощи в тушении пожара был направлен пожарный поезд.В Главном следственном управлении Следственного комитета России сообщили, что возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.В экстренных службах РИА Новости сообщили, что количество обратившихся за медпомощью возросло до десяти человек, из них двое детей. Пять человек были госпитализированы.Эту же информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, жизни госпитализированных ничего не угрожает."Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно оказываем её на месте и в городских клиниках. Госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает. Службы города работают на месте", - написал Собянин в Telegram-канале."По предварительным данным, находившиеся внутри люди эвакуированы", - добавил мэр.
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пожар, москва, мчс россии
Происшествия, пожар, МОСКВА, МЧС России
Открытое горение в здании на востоке Москве ликвидировано
Открытое горение в административном здании на востоке Москве ликвидировано
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Открытое горение ликвидировано в административном здании на востоке Москвы ликвидировано, сообщает МЧС РФ.
Пожар, локализован на площади в 300 квадратных метров.
Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, там зарегистрировано порядка 200 организаций, включая маагзины, различные курсы, бюро бытовых услуг, сервис-центры.
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МЧС сообщило, что пожарные спасли 90 человек, еще 120 были эвакуированы. К тушению привлечены свыше 60 человек и 16 единиц техники. Для помощи в тушении пожара был направлен пожарный поезд.
В Главном следственном управлении Следственного комитета России сообщили, что возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В экстренных службах РИА Новости сообщили, что количество обратившихся за медпомощью возросло до десяти человек, из них двое детей. Пять человек были госпитализированы.
Эту же информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, жизни госпитализированных ничего не угрожает.
"Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно оказываем её на месте и в городских клиниках. Госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает. Службы города работают на месте", - написал Собянин в Telegram-канале.
"По предварительным данным, находившиеся внутри люди эвакуированы", - добавил мэр.