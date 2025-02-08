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Пожар в административном здании на востоке Москвы полностью ликвидирован
Пожар в административном здании на востоке Москвы полностью ликвидирован - 08.02.2025, ПРАЙМ
Пожар в административном здании на востоке Москвы полностью ликвидирован
Пожар, который произошел в субботу в административном здании на востоке Москвы, полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T23:09+0300
2025-02-08T23:09+0300
2025-02-08T23:09+0300
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Пожар, который произошел в субботу в административном здании на востоке Москвы, полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. "Пожар в Москве полностью ликвидирован", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, там зарегистрировано около 200 организаций, в том числе магазины, сервис-центры, различные курсы, бюро бытовых услуг.По последним данным МЧС, при тушении пожара спасены 90 человек, еще 120 были эвакуированы. К тушению привлекались свыше 60 человек и 16 единиц техники, а также пожарный поезд.По данным столичного депздрава, три человека госпитализированы с отравлением продуктами горения, угрозы их жизни нет. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что количество обратившихся к медикам возросло до десяти человек, из них двое детей, пять госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Происшествия, пожар, МЧС России, МОСКВА
Пожар в административном здании на востоке Москвы полностью ликвидирован
МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в административном здании на востоке Москвы
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Пожар, который произошел в субботу в административном здании на востоке Москвы, полностью ликвидирован, сообщает МЧС России.
"Пожар в Москве полностью ликвидирован", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании Электрозавода. Согласно открытым данным, там зарегистрировано около 200 организаций, в том числе магазины, сервис-центры, различные курсы, бюро бытовых услуг.
При пожаре в здании в Москве спасены 90 человек
По последним данным МЧС, при тушении пожара спасены 90 человек, еще 120 были эвакуированы. К тушению привлекались свыше 60 человек и 16 единиц техники, а также пожарный поезд.
По данным столичного депздрава, три человека госпитализированы с отравлением продуктами горения, угрозы их жизни нет. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что количество обратившихся к медикам возросло до десяти человек, из них двое детей, пять госпитализированы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.