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В генконсульстве РФ в Нью-Йорке заявили о росте протестов у здания - 08.02.2025, ПРАЙМ
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В генконсульстве РФ в Нью-Йорке заявили о росте протестов у здания
В генконсульстве РФ в Нью-Йорке заявили о росте протестов у здания - 08.02.2025, ПРАЙМ
В генконсульстве РФ в Нью-Йорке заявили о росте протестов у здания
Генконсульство РФ в Нью-Йорке в 2024 году зафиксировало "значительный рост" протестной активности у здания представительства. Об этом сообщил в интервью... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T08:49+0300
2025-02-08T08:49+0300
политика
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нью-йорк
общество
протесты
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НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – ПРАЙМ. Генконсульство РФ в Нью-Йорке в 2024 году зафиксировало "значительный рост" протестной активности у здания представительства. Об этом сообщил в интервью агентству РИА Новости генконсул Александр Захаров. "В прошедшем году фиксировали значительный рост протестной активности – митинги и собрания так называемой "оппозиции" проходили у здания генконсульства, как правило, 2-4 раза в неделю", – заявил Захаров. Тем не менее, несмотря на рост протестной активности, Захаров отметил, что присутствие полиции как правило препятствовало совершению каких-либо противоправных действий со стороны протестующих.
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Политика, РОССИЯ, США, Нью-Йорк, Общество , протесты
08:49 08.02.2025
 
В генконсульстве РФ в Нью-Йорке заявили о росте протестов у здания

Генконсул Зараров: число протестов у генконсульства РФ в Нью-Йорке растет

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости . Вера Голосова
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НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – ПРАЙМ. Генконсульство РФ в Нью-Йорке в 2024 году зафиксировало "значительный рост" протестной активности у здания представительства. Об этом сообщил в интервью агентству РИА Новости генконсул Александр Захаров.
"В прошедшем году фиксировали значительный рост протестной активности – митинги и собрания так называемой "оппозиции" проходили у здания генконсульства, как правило, 2-4 раза в неделю", – заявил Захаров.
Тем не менее, несмотря на рост протестной активности, Захаров отметил, что присутствие полиции как правило препятствовало совершению каких-либо противоправных действий со стороны протестующих.
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