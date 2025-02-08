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В генконсульстве РФ в Нью-Йорке заявили о росте протестов у здания

В генконсульстве РФ в Нью-Йорке заявили о росте протестов у здания - 08.02.2025, ПРАЙМ

В генконсульстве РФ в Нью-Йорке заявили о росте протестов у здания

Генконсульство РФ в Нью-Йорке в 2024 году зафиксировало "значительный рост" протестной активности у здания представительства. Об этом сообщил в интервью... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T08:49+0300

2025-02-08T08:49+0300

2025-02-08T08:49+0300

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НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – ПРАЙМ. Генконсульство РФ в Нью-Йорке в 2024 году зафиксировало "значительный рост" протестной активности у здания представительства. Об этом сообщил в интервью агентству РИА Новости генконсул Александр Захаров. "В прошедшем году фиксировали значительный рост протестной активности – митинги и собрания так называемой "оппозиции" проходили у здания генконсульства, как правило, 2-4 раза в неделю", – заявил Захаров. Тем не менее, несмотря на рост протестной активности, Захаров отметил, что присутствие полиции как правило препятствовало совершению каких-либо противоправных действий со стороны протестующих.

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россия, сша, нью-йорк, общество , протесты