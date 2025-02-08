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Пушков рассказал, чем грозят ЕС планы ввести санкции против компаний из КНР
Пушков рассказал, чем грозят ЕС планы ввести санкции против компаний из КНР - 08.02.2025, ПРАЙМ
Пушков рассказал, чем грозят ЕС планы ввести санкции против компаний из КНР
Евросоюз продолжает рыть себе экономическую могилу, планируя ввести санкции против китайских компаний, считает сенатор Алексей Пушков. | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T20:30+0300
2025-02-08T20:30+0300
2025-02-08T20:30+0300
экономика
китай
ес
алексей пушков
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МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Евросоюз продолжает рыть себе экономическую могилу, планируя ввести санкции против китайских компаний, считает сенатор Алексей Пушков. "ЕС продолжает увлеченно рыть сам себе экономическую могилу. Страны Евросоюза уже потеряли российский рынок, трубопроводный газ, нашу нефть и инвестиции в России. На носу у Брюсселя торговая война с (президентом США Дональдом) Трампом, от которой евроэкономика пострадает еще больше", написал Пушков в Telegram-канале, комментируя сообщения в СМИ о планах ЕС ввести санкции против 25 китайских компаний. А теперь Евросоюз начинает еще и санкционную войну со своим крупнейшим торговым партнером – Китаем, добавил он. "Флаг в руки, конечно. При такой политике прогноз (премьера Словакии) Роберта Фицо, что ЕС уже в недалекой перспективе приблизится к своему концу, уже не выглядит преувеличением", - заключил Пушков.
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китай, ес, алексей пушков
Экономика, КИТАЙ, ЕС, Алексей Пушков
Пушков рассказал, чем грозят ЕС планы ввести санкции против компаний из КНР
Пушков: ЕС роет себе экономическую могилу, планируя ввести санкции против компаний из КНР
МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Евросоюз продолжает рыть себе экономическую могилу, планируя ввести санкции против китайских компаний, считает сенатор Алексей Пушков.
"ЕС продолжает увлеченно рыть сам себе экономическую могилу. Страны Евросоюза уже потеряли российский рынок, трубопроводный газ, нашу нефть и инвестиции в России. На носу у Брюсселя торговая война с (президентом США Дональдом) Трампом, от которой евроэкономика пострадает еще больше", написал Пушков в Telegram-канале, комментируя сообщения в СМИ о планах ЕС ввести санкции против 25 китайских компаний.
А теперь Евросоюз начинает еще и санкционную войну со своим крупнейшим торговым партнером – Китаем, добавил он.
"Флаг в руки, конечно. При такой политике прогноз (премьера Словакии) Роберта Фицо, что ЕС уже в недалекой перспективе приблизится к своему концу, уже не выглядит преувеличением", - заключил Пушков.
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