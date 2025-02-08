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Названы самые востребованные в России в 2024 году работники ритейла
Названы самые востребованные в России в 2024 году работники ритейла - 08.02.2025, ПРАЙМ
Названы самые востребованные в России в 2024 году работники ритейла
Наиболее востребованными в России в 2024 году были работники ритейла (кассиры, водители, работники складов, курьеры и другие), сотрудники сферы производства и... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T03:01+0300
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Наиболее востребованными в России в 2024 году были работники ритейла (кассиры, водители, работники складов, курьеры и другие), сотрудники сферы производства и IT, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков.
"В 2024 году наиболее востребованными были сотрудники отрасли ритейла: кассиры, водители, работники складов, сортировщики, курьеры и прочие — именно в этой сфере открывалось больше всего новых вакансий, а прирост доли новых предложений год к году составлял до 70% ежемесячно", - сказал Ветерков.
Также он отметил значительный спрос на сотрудников из сферы производства. Компании были заинтересованы в найме не только опытных сотрудников, но и молодежи. Крупные производственные работодатели укрепили сотрудничество с учебными заведениями, некоторые из них запустили свои программы подготовки и переподготовки кадров.
"Активный найм наблюдался и в IT-сфере: здесь чаще искали опытных менеджеров и разработчиков, способных закрыть потребности в автоматизации рабочих процессов и наращивании производительности труда в компаниях", - уточнил эксперт.
По данным Росстата, уровень безработицы в России в сентябре 2024 года четвертый месяц подряд был на минимуме в 2,4%, а в октябре показатель ушел до 2,3% и сохранился на нём в ноябре.
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Названы самые востребованные в России в 2024 году работники ритейла
"Работа.ру": в России в 2024 году наиболее востребованными были работники ритейла
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Наиболее востребованными в России в 2024 году были работники ритейла (кассиры, водители, работники складов, курьеры и другие), сотрудники сферы производства и IT, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков.
"В 2024 году наиболее востребованными были сотрудники отрасли ритейла: кассиры, водители, работники складов, сортировщики, курьеры и прочие — именно в этой сфере открывалось больше всего новых вакансий, а прирост доли новых предложений год к году составлял до 70% ежемесячно", - сказал Ветерков.
Также он отметил значительный спрос на сотрудников из сферы производства. Компании были заинтересованы в найме не только опытных сотрудников, но и молодежи. Крупные производственные работодатели укрепили сотрудничество с учебными заведениями, некоторые из них запустили свои программы подготовки и переподготовки кадров.
"Активный найм наблюдался и в IT-сфере: здесь чаще искали опытных менеджеров и разработчиков, способных закрыть потребности в автоматизации рабочих процессов и наращивании производительности труда в компаниях", - уточнил эксперт.
По данным Росстата, уровень безработицы в России в сентябре 2024 года четвертый месяц подряд был на минимуме в 2,4%, а в октябре показатель ушел до 2,3% и сохранился на нём в ноябре.