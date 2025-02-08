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Россияне стали чаще покупать украшения из золоченого серебра - 08.02.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще покупать украшения из золоченого серебра
Россияне стали чаще покупать украшения из золоченого серебра - 08.02.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще покупать украшения из золоченого серебра
Спрос на украшения из золоченого серебра в России вырос вдвое в 2024 году, а чаще всего из таких изделий выбирали цепи и серьги, подсчитали для РИА Новости... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T06:26+0300
2025-02-08T06:26+0300
бизнес
россия
финансы
москва
ростов-на-дону
калининград
sokolov
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Спрос на украшения из золоченого серебра в России вырос вдвое в 2024 году, а чаще всего из таких изделий выбирали цепи и серьги, подсчитали для РИА Новости специалисты ювелирного холдинга Sokolov. "В 2024 году число купленных украшений из золоченого серебра в розничных магазинах увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом... Самым популярным украшением из золоченого серебра у россиян в розничных магазинах Sokolov стали цепи - их покупали на 80% чаще, чем год назад. На втором месте оказались серьги (+19% год к году), за ними идут кольца (+10%) и браслеты (+7%). Реже покупают подвески, броши и запонки", - говорится в исследовании. Отмечается, что самый высокий средний чек на украшения зафиксирован в Калининграде - 1,9 тысячи рублей. На втором месте Москва с показателем 1,85 тысячи рублей, далее идут Ростов-на-Дону и Тюмень. А замыкает пятерку Саратов со средним чеком 1,75 тысячи рублей. В целом по стране средний чек составил 1,67 тысячи рублей. Там добавили, что россияне чаще всего выбирали золоченые украшения без вставок, при этом спрос на такие изделия вырос в 3,3 раза год к году. На втором месте оказались украшения с бриллиантами с ростом почти в 1,5 раза, а третью строчку заняли изделия с фианитами (23%). Лидером по спросу на изделия из золоченого серебра стал Волгоград с ростом почти в 5 раз. Следом идут Краснодар, Ростов-на-Дону (+229%), Сочи, а пятую позицию занимает Саратов с ростом в 2,8 раза по сравнению с 2023 годом. Также значимый рост произошел в Уфе (+170%), Омске (+157%) и Перми (+144%).
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бизнес, россия, финансы, москва, ростов-на-дону, калининград, sokolov
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, РОСТОВ-НА-ДОНУ, КАЛИНИНГРАД, Sokolov
06:26 08.02.2025
 
Россияне стали чаще покупать украшения из золоченого серебра

Sokolov: спрос на украшения из золоченого серебра в России вырос вдвое в 2024 году

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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Спрос на украшения из золоченого серебра в России вырос вдвое в 2024 году, а чаще всего из таких изделий выбирали цепи и серьги, подсчитали для РИА Новости специалисты ювелирного холдинга Sokolov.
"В 2024 году число купленных украшений из золоченого серебра в розничных магазинах увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом... Самым популярным украшением из золоченого серебра у россиян в розничных магазинах Sokolov стали цепи - их покупали на 80% чаще, чем год назад. На втором месте оказались серьги (+19% год к году), за ними идут кольца (+10%) и браслеты (+7%). Реже покупают подвески, броши и запонки", - говорится в исследовании.
Отмечается, что самый высокий средний чек на украшения зафиксирован в Калининграде - 1,9 тысячи рублей. На втором месте Москва с показателем 1,85 тысячи рублей, далее идут Ростов-на-Дону и Тюмень. А замыкает пятерку Саратов со средним чеком 1,75 тысячи рублей. В целом по стране средний чек составил 1,67 тысячи рублей.
Там добавили, что россияне чаще всего выбирали золоченые украшения без вставок, при этом спрос на такие изделия вырос в 3,3 раза год к году. На втором месте оказались украшения с бриллиантами с ростом почти в 1,5 раза, а третью строчку заняли изделия с фианитами (23%).
Лидером по спросу на изделия из золоченого серебра стал Волгоград с ростом почти в 5 раз. Следом идут Краснодар, Ростов-на-Дону (+229%), Сочи, а пятую позицию занимает Саратов с ростом в 2,8 раза по сравнению с 2023 годом. Также значимый рост произошел в Уфе (+170%), Омске (+157%) и Перми (+144%).
 
БизнесРОССИЯФинансыМОСКВАРОСТОВ-НА-ДОНУКАЛИНИНГРАДSokolov
 
 
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