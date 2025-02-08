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Каждый десятый россиянин готов хранить деньги на электронных кошельках

Каждый десятый россиянин готов хранить деньги на электронных кошельках - 08.02.2025, ПРАЙМ

Каждый десятый россиянин готов хранить деньги на электронных кошельках

Каждый десятый россиянин готов сберегать деньги на электронных кошельках, если эти средства будут застрахованы, говорится в исследовании финансового... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T07:47+0300

2025-02-08T07:47+0300

2025-02-08T07:47+0300

финансы

технологии

рф

госдума

киви банк

"киви банк"

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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин готов сберегать деньги на электронных кошельках, если эти средства будут застрахованы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. В начале февраля этого года в пресс-службе АСВ сообщили РИА Новости, что законопроект о страховании средств на электронных кошельках разработан и находится на стадии внесения в Госдуму. Страховкой предлагается покрыть все электронные кошельки, владельцы которых прошли полную или частичную идентификацию. Лимит - 1,4 миллиона рублей. ЦБ РФ стал дополнительно изучать необходимость защиты средств на электронных кошельках после того, как "Киви банк" - оператор для "Qiwi кошелька" - лишился лицензии в феврале 2024 года. "Каждый десятый россиянин готов хранить сбережения на электронных кошельках, если их будет покрывать страховка… Согласно полученным данным, лишь 10% респондентов с интересом ждут принятия закона о страховании средств на них. Из этой группы респондентов 42% уже активно используют такие кошельки для хранения денег и позитивно восприняли нововведение, а 58% заявили, что ранее не хранили средства в кошельках, но теперь готовы это делать благодаря системе страхования", - говорится в исследовании на основе опроса 3 тысяч россиян. Вместе с тем выяснилось, что значительная часть опрошенных пока не проявляет интереса к использованию электронных кошельков. Так, 13% отметили, что у них есть электронные кошельки, но они не планируют хранить там средства даже после введения страховой защиты. Еще 36% респондентов сообщили, что вообще не пользуются электронными кошельками. А 41% высказались категорически против электронных кошельков. По словам директора департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анны Романенко, результаты исследования показывают, что инициатива Центробанка может повысить доверие к электронным кошелькам среди части пользователей, однако широкое распространение и активное использование этого инструмента в России пока остается под вопросом. "В основном электронные кошельки используются для повседневных транзакций - оплаты покупок в интернет-магазинах, услуг жилищно-коммунального хозяйства, мобильной связи и подписок на цифровые сервисы. Средняя сумма на кошельках редко превышает 2 тысячи рублей, и россияне пока не рассматривают их как инструмент для хранения сбережений", - добавила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, технологии, рф, госдума, киви банк, "киви банк"