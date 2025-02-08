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Каждый десятый россиянин готов хранить деньги на электронных кошельках - 08.02.2025, ПРАЙМ
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Каждый десятый россиянин готов хранить деньги на электронных кошельках
Каждый десятый россиянин готов хранить деньги на электронных кошельках - 08.02.2025, ПРАЙМ
Каждый десятый россиянин готов хранить деньги на электронных кошельках
Каждый десятый россиянин готов сберегать деньги на электронных кошельках, если эти средства будут застрахованы, говорится в исследовании финансового... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T07:47+0300
2025-02-08T07:47+0300
финансы
технологии
рф
госдума
киви банк
"киви банк"
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин готов сберегать деньги на электронных кошельках, если эти средства будут застрахованы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. В начале февраля этого года в пресс-службе АСВ сообщили РИА Новости, что законопроект о страховании средств на электронных кошельках разработан и находится на стадии внесения в Госдуму. Страховкой предлагается покрыть все электронные кошельки, владельцы которых прошли полную или частичную идентификацию. Лимит - 1,4 миллиона рублей. ЦБ РФ стал дополнительно изучать необходимость защиты средств на электронных кошельках после того, как "Киви банк" - оператор для "Qiwi кошелька" - лишился лицензии в феврале 2024 года. "Каждый десятый россиянин готов хранить сбережения на электронных кошельках, если их будет покрывать страховка… Согласно полученным данным, лишь 10% респондентов с интересом ждут принятия закона о страховании средств на них. Из этой группы респондентов 42% уже активно используют такие кошельки для хранения денег и позитивно восприняли нововведение, а 58% заявили, что ранее не хранили средства в кошельках, но теперь готовы это делать благодаря системе страхования", - говорится в исследовании на основе опроса 3 тысяч россиян. Вместе с тем выяснилось, что значительная часть опрошенных пока не проявляет интереса к использованию электронных кошельков. Так, 13% отметили, что у них есть электронные кошельки, но они не планируют хранить там средства даже после введения страховой защиты. Еще 36% респондентов сообщили, что вообще не пользуются электронными кошельками. А 41% высказались категорически против электронных кошельков. По словам директора департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анны Романенко, результаты исследования показывают, что инициатива Центробанка может повысить доверие к электронным кошелькам среди части пользователей, однако широкое распространение и активное использование этого инструмента в России пока остается под вопросом. "В основном электронные кошельки используются для повседневных транзакций - оплаты покупок в интернет-магазинах, услуг жилищно-коммунального хозяйства, мобильной связи и подписок на цифровые сервисы. Средняя сумма на кошельках редко превышает 2 тысячи рублей, и россияне пока не рассматривают их как инструмент для хранения сбережений", - добавила она.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
финансы, технологии, рф, госдума, киви банк, "киви банк"
Финансы, Технологии, РФ, Госдума, киви банк, "Киви банк"
07:47 08.02.2025
 
Каждый десятый россиянин готов хранить деньги на электронных кошельках

"Выберу.ру": каждый десятый россиянин готов хранить деньги на электронных кошельках

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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин готов сберегать деньги на электронных кошельках, если эти средства будут застрахованы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
В начале февраля этого года в пресс-службе АСВ сообщили РИА Новости, что законопроект о страховании средств на электронных кошельках разработан и находится на стадии внесения в Госдуму. Страховкой предлагается покрыть все электронные кошельки, владельцы которых прошли полную или частичную идентификацию. Лимит - 1,4 миллиона рублей. ЦБ РФ стал дополнительно изучать необходимость защиты средств на электронных кошельках после того, как "Киви банк" - оператор для "Qiwi кошелька" - лишился лицензии в феврале 2024 года.
"Каждый десятый россиянин готов хранить сбережения на электронных кошельках, если их будет покрывать страховка… Согласно полученным данным, лишь 10% респондентов с интересом ждут принятия закона о страховании средств на них. Из этой группы респондентов 42% уже активно используют такие кошельки для хранения денег и позитивно восприняли нововведение, а 58% заявили, что ранее не хранили средства в кошельках, но теперь готовы это делать благодаря системе страхования", - говорится в исследовании на основе опроса 3 тысяч россиян.
Вместе с тем выяснилось, что значительная часть опрошенных пока не проявляет интереса к использованию электронных кошельков. Так, 13% отметили, что у них есть электронные кошельки, но они не планируют хранить там средства даже после введения страховой защиты. Еще 36% респондентов сообщили, что вообще не пользуются электронными кошельками. А 41% высказались категорически против электронных кошельков.
По словам директора департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анны Романенко, результаты исследования показывают, что инициатива Центробанка может повысить доверие к электронным кошелькам среди части пользователей, однако широкое распространение и активное использование этого инструмента в России пока остается под вопросом.
"В основном электронные кошельки используются для повседневных транзакций - оплаты покупок в интернет-магазинах, услуг жилищно-коммунального хозяйства, мобильной связи и подписок на цифровые сервисы. Средняя сумма на кошельках редко превышает 2 тысячи рублей, и россияне пока не рассматривают их как инструмент для хранения сбережений", - добавила она.
 
ФинансыТехнологииРФГосдумакиви банк"Киви банк"
 
 
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