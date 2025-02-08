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Аналитик назвал факторы сохранения устойчивости рубля на этой неделе

Аналитик назвал факторы сохранения устойчивости рубля на этой неделе - 08.02.2025, ПРАЙМ

Аналитик назвал факторы сохранения устойчивости рубля на этой неделе

Неделя началась с роста курса доллара до отметки 100,60 рублей на фоне введения пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая. Однако рубль проявил... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T09:00+0300

2025-02-08T09:00+0300

2025-02-08T09:00+0300

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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Неделя началась с роста курса доллара до отметки 100,60 рублей на фоне введения пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая. Однако рубль проявил устойчивость и к закрытию торгов частично отыграл потери. Во вторник рынок демонстрировал смешанную динамику при относительно спокойных торгах, доллар торговался около психологической отметки 100 рублей, рассказал "Прайму" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.По его словам, середина недели ознаменовалась существенным укреплением рубля. В среду доллар снизился на 2,20% до 97,65 рублей, обновив максимумы с ноября. Поддержку рублю оказало несколько факторов: сокращение валютных покупок Минфином в рамках бюджетного правила до 3,3 млрд рублей в день, увеличение объема продаж валюты ЦБ до 5,56 млрд рублей, а также позитивная риторика о возможности смягчения геополитической напряженности.К концу недели наметилась восходящая коррекция. В четверг доллар вырос на 1,28%, до 98,90 рублей, а в пятницу тенденция к ослаблению рубля продолжилась. Курс доллара восстановился до 99,28 руб. Давление на российскую валюту оказывает снижение нефтяных котировок и фиксация прибыли участниками рынка в конце недели.Что касается технической картины, ключевыми уровнями поддержки для доллара выступают отметки 96,75 и 95 рублей. Сопротивление находится в районе 100,90 рублей, прорыв которого может открыть дорогу к 103 рублям. Равновесный курс оценивается около 105 рублей.Нефть Brent за неделю снизилась с 75,47 до 74,90 против локального минимума 74,10 долларов за баррель. Техническая картина указывает на вероятность дальнейшего снижения до 72,50 долларов. Для разворота тренда требуется закрепление выше 77,50 долларов в течение 2-3 торговых дней или к среде 12 февраля.Несмотря на краткосрочное укрепление рубля в середине недели, фундаментальные факторы указывают на сохранение давления на российскую валюту. Среди основных рисков: значительные запланированные госрасходы на 2025 год, снижение нефтяных котировок и неопределенность в торговых отношениях между США и Китаем. Дополнительным фактором неопределенности выступает предстоящее 14 февраля заседание ЦБ РФ, на котором может быть принято решение о повышении ключевой ставки с текущих 21% до 22-23% в случае ухудшения инфляционной динамики.На новую неделю с 10 по 14 февраля 2025 торговый диапазон для доллара – 97,00 -101,00 рублей, евро – 100,50–105 рублей, юань – 12,90–13,55 рублей.

https://1prime.ru/20250207/kurs-854763699.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курсы валют, рубль, доллар, юань