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Рубль будет ловить сигналы геополитики на фоне решений ЦБ РФ по ставке

Рубль будет ловить сигналы геополитики на фоне решений ЦБ РФ по ставке - 08.02.2025, ПРАЙМ

Рубль будет ловить сигналы геополитики на фоне решений ЦБ РФ по ставке

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленные колебания, а волатильность при этом... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T00:03+0300

2025-02-08T00:03+0300

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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленные колебания, а волатильность при этом возросла. Курсовой недельный диапазон составил 12,84-13,49 рубля за юань. Таким образом курс китайской валюты на неделе обновил минимум с сентября прошлого года, однако затем почти восстановился. На три дня падения юаня пришлось два дня его повышения.Рубль дорожал на фоне профицита юаневой ликвидности, которая выросла после окончания новогодних каникул в Китае.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи обновили исторический минимум по индикатору RUSFARCNY, который упал до -0,67% годовых против -0,55% годовых перед каникулами, что говорит об избытке юаней на Московской бирже.Это же зафиксировал и Банк России, который с 5 февраля понизил лимит по операциям валютный своп на один день с 10 до 5 миллиардов юаней.В итоге, курс юаня на Мосбирже за неделю упал на 8 копеек до 13,27 рубля. Курс доллара за неделю опустился на 53 копейки до 97,28 рубля, а евро – на 91 копейку, до 101,22 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе выросла за неделю от 7,251 юаня до 7,288 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,331 юаня, то есть с премией в 0,6% к курсу форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 7,26 тысячи против 7,39 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ УКРЕПЛЯЛСЯ НА РЯДЕ ФАКТОРОВРубль начал рабочую неделю ростом против юаня. Российская валюта находила поддержку в сезонном факторе, когда импорт и соответственно спрос на валюту в начале года остается традиционно в подавленном состоянии.При этом рост доллара на форексе обусловил ослабление там и китайской валюты. Однако рубль на этом фоне укреплялся против юаня тоже. Рынки реагировали на первые новости о введении торговых пошлин США на товары из Канады, Мексики и КНР. Однако затем пошлины были отложены, и это повысило спрос на риск, что также поддержало курс рубля.Поддержка рулю пришла и от Минфина России, который объявил, что направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 февраля по 6 марта 66,5 миллиарда рублей, по 3,3 миллиарда рублей в день. В период с 15 января по 6 февраля Минфин покупал валюты на 4,1 миллиарда в день.Таким образом, с учетом продаж валюты со стороны ЦБ РФ в первом полугодии на сумму в 8,86 миллиарда рублей в день, продажи увеличиваются с 4,76 миллиарда до 5,56 миллиарда рублей в день.ПРОГНОЗЫЗавершение недели проходило под знаком курсовой сдержанной волатильности, которая, видимо, являлась отражением осторожности игроков перед важными событиями следующей недели.Во-первых, состоится мюнхенская конференция, и в ее рамках могут появится новости по урегулированию украинского кризиса, а геополитика - сейчас очень важный фактор для российского валютного рынка.Кроме того, ЦБ РФ в пятницу проведет заседание по ключевой ставке и, как ожидается рынком, сохранит ее на рекордно-высоком уровне 21% годовых. Важным станет то, какой сигнал регулятор пошлет рынку в плане дальнейшей своей денежно-кредитной политики (ДКП).Между тем, нетто-продажи валюты крупнейшими экспортерами РФ в январе сезонно упали и составили 9,9 миллиарда долларов, сократившись с 13,2 миллиарда долларов в декабре, оценил ЦБ РФ. В среднем за 2024 год чистые продажи 29 крупнейших экспортеров составили 11,9 миллиарда долларов в месяц. Таким образом, поток валюты в страну сохраняется высоким, и это продолжит поддерживать курс рубля, особенно, если геополитика будет этому благоприятствовать.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, рубль, доллар