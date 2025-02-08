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Румыния должна отказаться от поддержки Украины, заявила румынский политик

Румыния должна отказаться от поддержки Украины, заявила румынский политик - 08.02.2025, ПРАЙМ

Румыния должна отказаться от поддержки Украины, заявила румынский политик

Возможный кандидат в президенты Румынии Диана Шошоакэ, сенатор парламента этой страны, выступила с заявлением о том, что Румынии следует немедленно прекратить... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T09:04+0300

2025-02-08T09:04+0300

2025-02-08T09:04+0300

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КИШИНЕВ, 8 фев - ПРАЙМ. Возможный кандидат в президенты Румынии Диана Шошоакэ, сенатор парламента этой страны, выступила с заявлением о том, что Румынии следует немедленно прекратить финансовую поддержку Украины. Также она выступила за отмену санкций против России. Эти вопросы она назвала ключевыми в ходе проведения президентских выборов в мае.Шошоакэ известна в Румынии своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Весной 2023 года она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Как заявила позднее сама сенатор, из-за своей инициативы она получила угрозы со стороны министерства иностранных дел Украины. Осенью 2024 года политик баллотировалась на пост президента страны, однако Конституционный суд Румынии аннулировал регистрацию Шошоакэ. "Что касается Румынии, то она должна немедленно покинуть эту финансовую рулетку и чётко заявить: так дальше продолжаться не может", - сказала Шошоакэ в интервью РИА Новости. По словам политика, лидера оппозиционной партии S.O.S., майские президентские выборы станут определяющими для внешнеполитического курса страны. Как подчеркнула Шошоакэ, главным вопросом предстоящих выборов будет дальнейший курс страны: будет ли Румыния руководствоваться навязанной со стороны Брюсселя разрушительной политики, или же возьмет курс на восстановление суверенитета и защиту собственных интересов.Ранее румынские власти неоднократно подтверждали свою приверженность общеевропейской политике в отношении России и оказанию помощи Киеву. В Румынии в ноябре прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая. Шошоакэ заявила, что снова будет баллотироваться в президенты.

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румыния, брюссель, украина, россия