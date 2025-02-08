https://1prime.ru/20250208/rumyniya-854777183.html

"Тормоз для развития". румынский политик высказалась о нынешней роли ЕС

"Тормоз для развития". румынский политик высказалась о нынешней роли ЕС - 08.02.2025, ПРАЙМ

"Тормоз для развития". румынский политик высказалась о нынешней роли ЕС

Европейский Союз утратил роль защитника интересов государств-членов и стал препятствием для их суверенного развития. Об этом заявила сенатор парламента Румынии... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T11:02+0300

2025-02-08T11:02+0300

2025-02-08T11:02+0300

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КИШИНЕВ, 8 фев - ПРАЙМ. Европейский Союз утратил роль защитника интересов государств-членов и стал препятствием для их суверенного развития. Об этом заявила сенатор парламента Румынии и возможный кандидат в президенты Диана Шошоакэ.Шошоакэ известна в Румынии своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. В 2023 году Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, предполагающий разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной, а также аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы. Осенью прошлого года политик баллотировался на пост президента страны, однако Конституционный суд Румынии аннулировал регистрацию Шошоакэ.Как заявила сенатор, на сегодняшний день ЕС превратился для государтв-членов из защитника в противника и стремится стереть суверенитет этих государств."Сейчас ЕС — это не двигатель прогресса, а тормоз для развития, не опора, а помеха на пути стран-участниц", - сказала Шошоакэ в интервью агентству РИА Новости. Лидер оппозиционной политсилы "S.O.S. România", придерживающейся евроскептических позиций, выступила с жесткой критикой текущей политики Брюсселя в отношении национального суверенитета государств-членов. Заявление прозвучало на фоне растущих дискуссий в Румынии о роли страны в Европейском Союзе в преддверии президентских выборов, запланированных на май. Действующее правительство Румынии продолжает поддерживать курс на углубление европейской интеграции. В Румынии президентские выборы прошли в ноябре, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая. Шошоакэ заявила, что снова будет баллотироваться в президенты.

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румыния, ес, нато, общество