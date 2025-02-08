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Сеул снизил интерес к российским лесоматериалам

Сеул снизил интерес к российским лесоматериалам - 08.02.2025, ПРАЙМ

Сеул снизил интерес к российским лесоматериалам

Интерес Южной Кореи к некоторым видам российских лесоматериалов, в первую очередь к топливной древесине, в прошлом году снизился на пятую часть в пользу... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T07:17+0300

2025-02-08T07:17+0300

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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Интерес Южной Кореи к некоторым видам российских лесоматериалов, в первую очередь к топливной древесине, в прошлом году снизился на пятую часть в пользу двухкратного увеличения импорта фанеры, подсчитало РИА Новости по данным местной статслужбы. По итогам прошлого года Южная Корея нарастила импорт из России древесины и изделий из нее до рекордных 263,1 миллиона долларов. Прирост за год составил 4,4%. Больше всего Сеул нарастил импорт фанеры - в 2,1 раза (на 49,3 миллиона долларов), а также обработанных лесоматериалов толщиной менее 6 миллиметров - в 2,4 раза (на 3,3 миллиона). На этом фоне корейцы значительно сократили покупку топливной древесины - в 1,5 раза (на 39,4 миллиона долларов) и обработанных лесоматериалов толщиной более 6 миллиметров - на 2% (или на 1,7 миллиона). Суммарный объем выпавших поставок в 2024 году достиг 41,8 миллиона долларов, однако прирост в 52,9 миллиона позволил их перекрыть. По итогам года лидером деревянного импорта стала фанера, благодаря значительному приросту - Южная Корея закупила ее у России на 93,5 миллиона долларов. Второе место, несмотря на падение, заняли лесоматериалы толщиной от 6 миллиметров и топливная древесина - 89,8 миллиона и 73,7 миллиона долларов соответственно. Замкнули пятерку обработанные лесоматериалы тоньше 6 миллиметров (5,6 миллиона долларов) и древесно-стружечные плиты (184 тысячи долларов). В общем южнокорейском импорте древесины Россия по итогам 2024 года расположилась на 4-м месте. Кроме нее, в пятерку лидеров вошли Вьетнам (679,9 миллиона долларов), Индонезия (399,4 миллиона), Китай (380,6 миллиона) и Таиланд (238,9 миллиона).

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бизнес, мировая экономика, южная корея, москва, сеул