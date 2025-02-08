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ЕК сможет ответить на пошлины Трампа за несколько часов, заявил Шольц

ЕК сможет ответить на пошлины Трампа за несколько часов, заявил Шольц - 08.02.2025, ПРАЙМ

ЕК сможет ответить на пошлины Трампа за несколько часов, заявил Шольц

Европейская комиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов в случае анонсированного президентом США Дональдом Трампом введения пошлин на товары из... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T10:04+0300

2025-02-08T10:04+0300

2025-02-08T10:04+0300

политика

олаф шольц

ес

сша

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пошлины

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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Европейская комиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов в случае анонсированного президентом США Дональдом Трампом введения пошлин на товары из Евросоюза. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц."Я делаю ставку на сотрудничество, а не на конфронтацию… Но в случае, если США всё же предпримут такие шаги (введение пошлин - ред.), Европейская комиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов", - сообщил Шольц в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland.Также канцлер отметил, что глобализация выгодна Германии как стране с развитой промышленностью, ориентированной на экспорт, и такое положение дел должно сохраняться. Поэтому, по мнению Шольца, Европейский союз должен объединиться и продемонстрировать свою силу, тем самым показав способность к действию.Ранее, 1 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил агентству РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.

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олаф шольц, ес, сша, дональд трамп, пошлины