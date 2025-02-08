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Канцлер Германии выступил за усиление присутствия НАТО в Гренландии

Канцлер Германии выступил за усиление присутствия НАТО в Гренландии - 08.02.2025, ПРАЙМ

Канцлер Германии выступил за усиление присутствия НАТО в Гренландии

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что страны-члены НАТО должны усилить свое присутствие в Гренландии. | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T10:33+0300

2025-02-08T10:33+0300

2025-02-08T10:33+0300

политика

германия

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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что страны-члены НАТО должны усилить свое присутствие в Гренландии. "Из-за изменения климата регион Арктики меняется, открываются новые судоходные маршруты, к которым Китай и Россия проявляют большой интерес. Поэтому существуют резонные вопросы безопасности, которые мы должны обсуждать друг с другом в НАТО. С моей точки зрения, мы должны увеличить присутствие НАТО в Гренландии", - заявил канцлер. Канцлер также отметил, что принцип нерушимости границ должен действовать "для каждого". Так он прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа установить контроль над принадлежащим Дании островом.В то же время Шольц заверил, что Германия будет и дальше делать всё возможное для сохранения хороших отношений с США, даже если "иногда это становится сложным". им как Дания, угрожает опасность.Тем не менее, он также отметил, что Германия будет и дальше делать всё возможное для сохранения хороших отношений с США, даже если "иногда это становится сложным". В пятницу газета Telegraph сообщила со ссылкой на дипломатические источники, что государства-члены НАТО обсуждали идею направить войска в Гренландию в ответ угрозы Трампа. Однако вариант применения 5 статьи устава НАТО о коллективной обороне в случае вторжения США на остров был быстро исключен. При этом статью 4, позволяющую начать экстренные консультации в случае угрозы "территориальной целостности, политической независимости или безопасности", члена альянса расценили как более подходящую меру Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться, при этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

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германия, олаф шольц, нато, сша, дональд трамп, гренландия