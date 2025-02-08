Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канцлер Германии выступил за усиление присутствия НАТО в Гренландии - 08.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250208/sholts-854777012.html
Канцлер Германии выступил за усиление присутствия НАТО в Гренландии
Канцлер Германии выступил за усиление присутствия НАТО в Гренландии - 08.02.2025, ПРАЙМ
Канцлер Германии выступил за усиление присутствия НАТО в Гренландии
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что страны-члены НАТО должны усилить свое присутствие в Гренландии. | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T10:33+0300
2025-02-08T10:33+0300
политика
германия
олаф шольц
нато
сша
дональд трамп
гренландия
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/52/841245297_0:219:4200:2582_1920x0_80_0_0_3d3a0f73586e9757e40f402119eef898.jpg
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что страны-члены НАТО должны усилить свое присутствие в Гренландии. "Из-за изменения климата регион Арктики меняется, открываются новые судоходные маршруты, к которым Китай и Россия проявляют большой интерес. Поэтому существуют резонные вопросы безопасности, которые мы должны обсуждать друг с другом в НАТО. С моей точки зрения, мы должны увеличить присутствие НАТО в Гренландии", - заявил канцлер. Канцлер также отметил, что принцип нерушимости границ должен действовать "для каждого". Так он прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа установить контроль над принадлежащим Дании островом.В то же время Шольц заверил, что Германия будет и дальше делать всё возможное для сохранения хороших отношений с США, даже если "иногда это становится сложным". им как Дания, угрожает опасность.Тем не менее, он также отметил, что Германия будет и дальше делать всё возможное для сохранения хороших отношений с США, даже если "иногда это становится сложным". В пятницу газета Telegraph сообщила со ссылкой на дипломатические источники, что государства-члены НАТО обсуждали идею направить войска в Гренландию в ответ угрозы Трампа. Однако вариант применения 5 статьи устава НАТО о коллективной обороне в случае вторжения США на остров был быстро исключен. При этом статью 4, позволяющую начать экстренные консультации в случае угрозы "территориальной целостности, политической независимости или безопасности", члена альянса расценили как более подходящую меру Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться, при этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://1prime.ru/20250208/sholts-854776723.html
германия
сша
гренландия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/52/841245297_234:0:3967:2800_1920x0_80_0_0_0136537c71eeeca9368e1034fdf517c8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, олаф шольц, нато, сша, дональд трамп, гренландия
Политика, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, НАТО, США, Дональд Трамп, Гренландия
10:33 08.02.2025
 
Канцлер Германии выступил за усиление присутствия НАТО в Гренландии

Шольц: странам НАТО необходимо усилить свое присутствие в Гренландии

© CC BY 2.0 / Jugendpresse DeutschlandКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
© CC BY 2.0 / Jugendpresse Deutschland
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что страны-члены НАТО должны усилить свое присутствие в Гренландии.
"Из-за изменения климата регион Арктики меняется, открываются новые судоходные маршруты, к которым Китай и Россия проявляют большой интерес. Поэтому существуют резонные вопросы безопасности, которые мы должны обсуждать друг с другом в НАТО. С моей точки зрения, мы должны увеличить присутствие НАТО в Гренландии", - заявил канцлер.
Канцлер также отметил, что принцип нерушимости границ должен действовать "для каждого". Так он прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа установить контроль над принадлежащим Дании островом.
В то же время Шольц заверил, что Германия будет и дальше делать всё возможное для сохранения хороших отношений с США, даже если "иногда это становится сложным". им как Дания, угрожает опасность.
Тем не менее, он также отметил, что Германия будет и дальше делать всё возможное для сохранения хороших отношений с США, даже если "иногда это становится сложным".
В пятницу газета Telegraph сообщила со ссылкой на дипломатические источники, что государства-члены НАТО обсуждали идею направить войска в Гренландию в ответ угрозы Трампа. Однако вариант применения 5 статьи устава НАТО о коллективной обороне в случае вторжения США на остров был быстро исключен. При этом статью 4, позволяющую начать экстренные консультации в случае угрозы "территориальной целостности, политической независимости или безопасности", члена альянса расценили как более подходящую меру
Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться, при этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
ЕК сможет ответить на пошлины Трампа за несколько часов, заявил Шольц
10:04
 
ПолитикаГЕРМАНИЯОлаф ШольцНАТОСШАДональд ТрампГренландия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала