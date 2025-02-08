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Посол РФ отметил порядочность Швейцарии в отношении российских СМИ - 08.02.2025, ПРАЙМ
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Посол РФ отметил порядочность Швейцарии в отношении российских СМИ
Посол РФ отметил порядочность Швейцарии в отношении российских СМИ - 08.02.2025, ПРАЙМ
Посол РФ отметил порядочность Швейцарии в отношении российских СМИ
Россия высоко ценит позицию швейцарских властей в отношении российских СМИ и корреспондентов. которая отличается от подхода других европейских стран,... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T16:18+0300
2025-02-08T16:18+0300
политика
россия
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запад
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ЖЕНЕВА, 8 фев – ПРАЙМ. Россия высоко ценит позицию швейцарских властей в отношении российских СМИ и корреспондентов. которая отличается от подхода других европейских стран, подвергающих российские СМИ дискриминации. Об этом заявил в интервью с агентством РИА Новости по случаю дня дипломата посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. В отличие от ЕС, Швейцария сделала исключение из санкционных ограничений и не запретила деятельность российских СМИ на своей территории, подчеркивая тем самым правило свободы прессы. Берн продолжает выдавать аккредитации и визы российским журналистам. "Действительно, официальный Берн занимает в данном конкретном вопросе особую позицию и последовательно её придерживается. Мы ценим, что швейцарские власти сохраняют порядочность в отношении российских корреспондентов, что резко контрастирует с подходом соседних европейских стран, которые дискриминируют представителей российских СМИ за паспорт с двуглавым орлом", - отметил Гармонин. За последние годы словия работы российских СМИ на Западе значительно ухудшились. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российским медиаресурсам, назвав Sputnik и RT главными угрозами. Позже ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, не предоставляя при этом доказательств. В дальнейшем ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на своей территории без обращения в суд или к национальным регуляторам.Хотя Швейцария не является членом ЕС и НАТО, после 24 февраля 2022 года она поддержала большинство европейских санкций против России. В рамках этих мер Берн заблокировал частные российские активы на сумму 7,9 миллиарда долларов, а также около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,23 миллиарда долларов). Власти страны продолжают следить за международными обсуждениями возможной конфискации замороженных средств.В России неоднократно заявляли, что страна успешно адаптируется к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, швейцария, rt, sputnik, запад, сми
Политика, РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, RT, Sputnik, ЗАПАД, СМИ
16:18 08.02.2025
 
Посол РФ отметил порядочность Швейцарии в отношении российских СМИ

Посол РФ: Россия ценит порядочность Швейцарии в отношении российских СМИ

© fotolia.com / PXWЦюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
© fotolia.com / PXW
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ЖЕНЕВА, 8 фев – ПРАЙМ. Россия высоко ценит позицию швейцарских властей в отношении российских СМИ и корреспондентов. которая отличается от подхода других европейских стран, подвергающих российские СМИ дискриминации. Об этом заявил в интервью с агентством РИА Новости по случаю дня дипломата посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
В отличие от ЕС, Швейцария сделала исключение из санкционных ограничений и не запретила деятельность российских СМИ на своей территории, подчеркивая тем самым правило свободы прессы. Берн продолжает выдавать аккредитации и визы российским журналистам.
"Действительно, официальный Берн занимает в данном конкретном вопросе особую позицию и последовательно её придерживается. Мы ценим, что швейцарские власти сохраняют порядочность в отношении российских корреспондентов, что резко контрастирует с подходом соседних европейских стран, которые дискриминируют представителей российских СМИ за паспорт с двуглавым орлом", - отметил Гармонин.
За последние годы словия работы российских СМИ на Западе значительно ухудшились. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российским медиаресурсам, назвав Sputnik и RT главными угрозами. Позже ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, не предоставляя при этом доказательств. В дальнейшем ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на своей территории без обращения в суд или к национальным регуляторам.
Хотя Швейцария не является членом ЕС и НАТО, после 24 февраля 2022 года она поддержала большинство европейских санкций против России. В рамках этих мер Берн заблокировал частные российские активы на сумму 7,9 миллиарда долларов, а также около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,23 миллиарда долларов). Власти страны продолжают следить за международными обсуждениями возможной конфискации замороженных средств.
В России неоднократно заявляли, что страна успешно адаптируется к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
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