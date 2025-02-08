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Страны Прибалтики вышли из энергосистемы БРЭЛЛ - 08.02.2025, ПРАЙМ
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Страны Прибалтики вышли из энергосистемы БРЭЛЛ
Страны Прибалтики вышли из энергосистемы БРЭЛЛ - 08.02.2025, ПРАЙМ
Страны Прибалтики вышли из энергосистемы БРЭЛЛ
Страны Прибалтики (Эстония, Литва, Латвия) вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония,... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T07:17+0300
2025-02-08T08:10+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
эстония
литва
прибалтика
игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Страны Прибалтики (Эстония, Литва, Латвия) вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). В июле 2024 года операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. В январе - в преддверии отключения стран от БРЭЛЛ - премьер-министр Эстонии Кристен Михал предположил, что во время предстоящего отключения централизованное электроснабжение в республике может пропасть на 72 часа. Телерадиокомпания ERR сообщала, что жители Эстонии в ожидании этого события начали покупать "в несколько десятков раз" больше генераторов. Также в феврале в пресс-службе правительства Калининградской области заявляли, что энергосистема региона в связи с выходом Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ переходит на автономный режим работы 8 февраля, и она полностью готова к работе. Опрошенные РИА Новости эксперты говорили, что страны Прибалтики рискуют снизить надежность энергоснабжения после выхода из энергетического кольца. Главный инженер компании "Уралэнерготел" Наталья Высоковских заявляла, что риски отключения электроэнергии достаточно высоки при повреждении даже одного из двух подводных кабелей между Литвой и Польшей, Литвой и Швецией. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал, что этим странам будет нужно довольно большое количество времени, чтобы довести до совершенства надежность работы энергосистемы. Также эксперты выразили мнение, что цены на электроэнергию в Прибалтике будут существенно расти. Однако финальный расчет цен для их потребителей будет зависеть от достигнутых соглашений с европейскими странами-поставщиками. Более того, эксперты считают, что выход прибалтийских стран не повлияет на энергетическое сотрудничество между Россией и Белоруссией, так как передача электроэнергии между нашими странами будет проходить по тем же линиям, что и ранее, проходящими через другие приграничные районы.
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мировая экономика, эстония, литва, прибалтика, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ЭСТОНИЯ, ЛИТВА, Прибалтика, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности
07:17 08.02.2025 (обновлено: 08:10 08.02.2025)
 
Страны Прибалтики вышли из энергосистемы БРЭЛЛ

Страны Прибалтики вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ

© fotolia.com / tobago77Вильнюс
Вильнюс - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
© fotolia.com / tobago77
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Страны Прибалтики (Эстония, Литва, Латвия) вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).
В июле 2024 года операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года.
В январе - в преддверии отключения стран от БРЭЛЛ - премьер-министр Эстонии Кристен Михал предположил, что во время предстоящего отключения централизованное электроснабжение в республике может пропасть на 72 часа. Телерадиокомпания ERR сообщала, что жители Эстонии в ожидании этого события начали покупать "в несколько десятков раз" больше генераторов.
Также в феврале в пресс-службе правительства Калининградской области заявляли, что энергосистема региона в связи с выходом Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ переходит на автономный режим работы 8 февраля, и она полностью готова к работе.
Опрошенные РИА Новости эксперты говорили, что страны Прибалтики рискуют снизить надежность энергоснабжения после выхода из энергетического кольца. Главный инженер компании "Уралэнерготел" Наталья Высоковских заявляла, что риски отключения электроэнергии достаточно высоки при повреждении даже одного из двух подводных кабелей между Литвой и Польшей, Литвой и Швецией. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал, что этим странам будет нужно довольно большое количество времени, чтобы довести до совершенства надежность работы энергосистемы.
Также эксперты выразили мнение, что цены на электроэнергию в Прибалтике будут существенно расти. Однако финальный расчет цен для их потребителей будет зависеть от достигнутых соглашений с европейскими странами-поставщиками.
Более того, эксперты считают, что выход прибалтийских стран не повлияет на энергетическое сотрудничество между Россией и Белоруссией, так как передача электроэнергии между нашими странами будет проходить по тем же линиям, что и ранее, проходящими через другие приграничные районы.
Электрическая подстанция - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
В Прибалтике перед отключением от общей системы с Россией дорожает энергия
5 февраля, 18:14
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаЭСТОНИЯЛИТВАПрибалтикаИгорь ЮшковФонд национальной энергетической безопасности
 
 
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