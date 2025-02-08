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На юге Сахалина село на мель иностранное судно - 08.02.2025, ПРАЙМ
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На юге Сахалина село на мель иностранное судно
На юге Сахалина село на мель иностранное судно - 08.02.2025, ПРАЙМ
На юге Сахалина село на мель иностранное судно
Иностранное грузовое судно село на мель ночью в воскресенье в Невельском районе Сахалинской области, информирует региональный главк МЧС России. | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T21:50+0300
2025-02-08T21:51+0300
происшествия
морские перевозки
мчс россии
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 фев – ПРАЙМ. Иностранное грузовое судно село на мель ночью в воскресенье в Невельском районе Сахалинской области, информирует региональный главк МЧС России. "Ночью 9 февраля (в субботу, 8 февраля по мск - ред.) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что южнее порта Невельск село на мель иностранное грузовое судно", – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале. По данным ведомства, на борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи они не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается. В настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели.
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морские перевозки, мчс россии
Происшествия, Морские перевозки, МЧС России
21:50 08.02.2025 (обновлено: 21:51 08.02.2025)
 
На юге Сахалина село на мель иностранное судно

На юге Сахалина ночью село на мель иностранное грузовое судно

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРегионы России. Сахалин
Регионы России. Сахалин - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 фев – ПРАЙМ. Иностранное грузовое судно село на мель ночью в воскресенье в Невельском районе Сахалинской области, информирует региональный главк МЧС России.
"Ночью 9 февраля (в субботу, 8 февраля по мск - ред.) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что южнее порта Невельск село на мель иностранное грузовое судно", – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
По данным ведомства, на борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи они не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается. В настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели.
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