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На юге Сахалина село на мель иностранное судно

На юге Сахалина село на мель иностранное судно - 08.02.2025, ПРАЙМ

На юге Сахалина село на мель иностранное судно

Иностранное грузовое судно село на мель ночью в воскресенье в Невельском районе Сахалинской области, информирует региональный главк МЧС России. | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T21:50+0300

2025-02-08T21:50+0300

2025-02-08T21:51+0300

происшествия

морские перевозки

мчс россии

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 фев – ПРАЙМ. Иностранное грузовое судно село на мель ночью в воскресенье в Невельском районе Сахалинской области, информирует региональный главк МЧС России. "Ночью 9 февраля (в субботу, 8 февраля по мск - ред.) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что южнее порта Невельск село на мель иностранное грузовое судно", – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале. По данным ведомства, на борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи они не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается. В настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели.

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морские перевозки, мчс россии