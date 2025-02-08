https://1prime.ru/20250208/sudno-854784328.html
На юге Сахалина село на мель иностранное судно
На юге Сахалина село на мель иностранное судно - 08.02.2025, ПРАЙМ
На юге Сахалина село на мель иностранное судно
Иностранное грузовое судно село на мель ночью в воскресенье в Невельском районе Сахалинской области, информирует региональный главк МЧС России. | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T21:50+0300
2025-02-08T21:50+0300
2025-02-08T21:51+0300
происшествия
морские перевозки
мчс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83917/85/839178550_0:153:2820:1739_1920x0_80_0_0_8f316866bac4dbdd5179465259942906.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 фев – ПРАЙМ. Иностранное грузовое судно село на мель ночью в воскресенье в Невельском районе Сахалинской области, информирует региональный главк МЧС России. "Ночью 9 февраля (в субботу, 8 февраля по мск - ред.) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что южнее порта Невельск село на мель иностранное грузовое судно", – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале. По данным ведомства, на борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи они не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается. В настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели.
https://1prime.ru/20241215/tanker-853591991.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83917/85/839178550_478:0:2797:1739_1920x0_80_0_0_30c253ccd3023ff8c71838372616cd13.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
морские перевозки, мчс россии
Происшествия, Морские перевозки, МЧС России
На юге Сахалина село на мель иностранное судно
На юге Сахалина ночью село на мель иностранное грузовое судно
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 фев – ПРАЙМ. Иностранное грузовое судно село на мель ночью в воскресенье в Невельском районе Сахалинской области, информирует региональный главк МЧС России.
"Ночью 9 февраля (в субботу, 8 февраля по мск - ред.) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что южнее порта Невельск село на мель иностранное грузовое судно", – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
По данным ведомства, на борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи они не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается. В настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели.
Второй поврежденный танкер после дрейфа сел на мель в районе порта Тамань