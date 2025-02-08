https://1prime.ru/20250208/tiktok-854784441.html

Маск заявил, что не собирался покупать TikTok

Маск заявил, что не собирался покупать TikTok - 08.02.2025, ПРАЙМ

Маск заявил, что не собирался покупать TikTok

Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск сообщил, что не собирался подавать заявку | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T22:07+0300

2025-02-08T22:07+0300

2025-02-08T22:08+0300

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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск сообщил, что не собирался подавать заявку на покупку соцсети TikTok и не "горит желанием" приобретать её. Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на источники, передавало, что китайские чиновники рассматривают возможность, при которой управление операциями TikTok в США будет передано Маску. Позднее соцсеть TikTok назвала чистой выдумкой сообщения о якобы планируемой продаже ее операций в США Маску. "Я не подавал заявку на покупку TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok... Я не горю желанием купить TikTok", - заявил Маск на конференции в Германии, видеозапись с его выступлением опубликована на YouTube-канале Welt Documentary. Бизнесмен подчеркнул, что не приобретает что-либо только по экономическим причинам и обычно создает компании "с нуля", а не покупает их. При этом Маск отметил, что мог бы изучить алгоритм работы TikTok и возможности по его улучшению. По словам предпринимателя, сам он не пользуется соцсетью. В апреле 2024 года действующий тогда президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, избранный новый президент США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok - неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.

https://1prime.ru/20250205/tiktok-854705533.html

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сша, китай, tiktok, илон маск, bytedance