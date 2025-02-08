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Маск заявил, что не собирался покупать TikTok - 08.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250208/tiktok-854784441.html
Маск заявил, что не собирался покупать TikTok
Маск заявил, что не собирался покупать TikTok - 08.02.2025, ПРАЙМ
Маск заявил, что не собирался покупать TikTok
Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск сообщил, что не собирался подавать заявку | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T22:07+0300
2025-02-08T22:08+0300
экономика
сша
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илон маск
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск сообщил, что не собирался подавать заявку на покупку соцсети TikTok и не "горит желанием" приобретать её. Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на источники, передавало, что китайские чиновники рассматривают возможность, при которой управление операциями TikTok в США будет передано Маску. Позднее соцсеть TikTok назвала чистой выдумкой сообщения о якобы планируемой продаже ее операций в США Маску. "Я не подавал заявку на покупку TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok... Я не горю желанием купить TikTok", - заявил Маск на конференции в Германии, видеозапись с его выступлением опубликована на YouTube-канале Welt Documentary. Бизнесмен подчеркнул, что не приобретает что-либо только по экономическим причинам и обычно создает компании "с нуля", а не покупает их. При этом Маск отметил, что мог бы изучить алгоритм работы TikTok и возможности по его улучшению. По словам предпринимателя, сам он не пользуется соцсетью. В апреле 2024 года действующий тогда президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, избранный новый президент США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok - неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
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сша, китай, tiktok, илон маск, bytedance
Экономика, США, КИТАЙ, TikTok, Илон Маск, ByteDance
22:07 08.02.2025 (обновлено: 22:08 08.02.2025)
 
Маск заявил, что не собирался покупать TikTok

Маск сообщил, что не собирался подавать заявку на покупку соцсети TikTok

!TikTok
!TikTok
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск сообщил, что не собирался подавать заявку на покупку соцсети TikTok и не "горит желанием" приобретать её.
Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на источники, передавало, что китайские чиновники рассматривают возможность, при которой управление операциями TikTok в США будет передано Маску. Позднее соцсеть TikTok назвала чистой выдумкой сообщения о якобы планируемой продаже ее операций в США Маску.
"Я не подавал заявку на покупку TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok... Я не горю желанием купить TikTok", - заявил Маск на конференции в Германии, видеозапись с его выступлением опубликована на YouTube-канале Welt Documentary.
Иконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона. - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
Владелец TikTok затягивает продажу соцсети в США, передает WP
5 февраля, 20:45
Бизнесмен подчеркнул, что не приобретает что-либо только по экономическим причинам и обычно создает компании "с нуля", а не покупает их. При этом Маск отметил, что мог бы изучить алгоритм работы TikTok и возможности по его улучшению.
По словам предпринимателя, сам он не пользуется соцсетью.
В апреле 2024 года действующий тогда президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, избранный новый президент США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok - неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
 
ЭкономикаСШАКИТАЙTikTokИлон МаскByteDance
 
 
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