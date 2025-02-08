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Казахстан и КНР движутся к удвоению товарооборота в будущем, сообщил посол

Казахстан и КНР движутся к удвоению товарооборота в будущем, сообщил посол - 08.02.2025, ПРАЙМ

Казахстан и КНР движутся к удвоению товарооборота в будущем, сообщил посол

Казахстан и Китай удвоят товарооборот в ближайшем будущем, заявил в Астане посол КНР Хань Чуньлин, сообщает в субботу пресс-служба казахстанского министерства... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T20:31+0300

2025-02-08T20:31+0300

2025-02-08T20:31+0300

экономика

казахстан

китай

товарооборот

торговля

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АСТАНА, 8 фев - ПРАЙМ. Казахстан и Китай удвоят товарооборот в ближайшем будущем, заявил в Астане посол КНР Хань Чуньлин, сообщает в субботу пресс-служба казахстанского министерства торговли и интеграции. Глава ведомства Арман Шаккалиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом КНР в Казахстане Хань Чуньлинем, недавно приступившим к дипломатической миссии. "По данным главного таможенного управления Китая, в 2024 году объем двусторонней торговли между Казахстаном и Китаем достиг 43,8 миллиарда долларов. Экспорт Казахстана в КНР составил 15,8 миллиарда, увеличившись на 9%. Эта тенденция подтверждает наше уверенное движение к реализации амбициозной цели - удвоению товарооборота в ближайшем будущем", - сказал Хань Чуньлин. Сообщается, что стороны уделили особое внимание развитию онлайн-торговли, в частности продаже казахстанских товаров на китайских маркетплейсах - JD.com, Alibaba и Douyin. По данным минторговли, национальный павильон Казахстана на платформе Alibaba, запущенный в 2022 году, объединяет 290 компаний и предлагает более 7,5 тысячи товаров. "Казахстан намерен активно диверсифицировать экспорт и расширять ассортимент поставляемой продукции", - приводит слова Шаккалиева его пресс-служба. В ведомстве добавили, что стороны обсудили создание современной инфраструктуры для маркет-плейсов, в частности, развитие складских помещений. Китайский дипломат также предложил расширять сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, трансграничной торговле и в сфере услуг, заключили в минторговли республики.

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казахстан, китай, товарооборот, торговля