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Трамп рассказал, когда может состояться встреча с Зеленским - 08.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп рассказал, когда может состояться встреча с Зеленским
Трамп рассказал, когда может состояться встреча с Зеленским - 08.02.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, когда может состояться встреча с Зеленским
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским может состояться на следующей неделе, сообщает издание Reuters. Кроме того, Трамп снова выразил... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T15:47+0300
2025-02-08T15:47+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским может состояться на следующей неделе, сообщает издание Reuters. Кроме того, Трамп снова выразил желание провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.Как сообщает издание, в пятницу Трамп сообщил о возможной встрече с Зеленским на следующей неделе. При этом Трамп не уточнил, в каком формате пройдет встреча: в онлайн формате или очно. В ходе встречи будет обсуждаться конфликт на Украине и попытки ВСУ противостоять российской армии. "Чисто по-человечески я хочу, чтобы это закончилось, — прокомментировал Трамп продолжающийся три года конфликт. — Я хочу, чтобы это закончилось. Эта война нелепа".Также Трамп планирует обсудить с Зеленским обеспечение безопасности редкоземельных металлов на территории Украины, которые президент США рассматривает в качестве "равноценного обмена" на помощь со стороны США, отмечает Reuters.В свою очередь Украина ожидает возобновления помощи со стороны США и в феврале ожидает визита специального посланника Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кита Келлога, отметил глава администрации Зеленского Андрей Ермак. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
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сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, всу
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ВСУ
15:47 08.02.2025
 
Трамп рассказал, когда может состояться встреча с Зеленским

Reuters: встреча Трампа с Зеленским, вероятно, состоится на следующей неделе

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским может состояться на следующей неделе, сообщает издание Reuters. Кроме того, Трамп снова выразил желание провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщает издание, в пятницу Трамп сообщил о возможной встрече с Зеленским на следующей неделе. При этом Трамп не уточнил, в каком формате пройдет встреча: в онлайн формате или очно. В ходе встречи будет обсуждаться конфликт на Украине и попытки ВСУ противостоять российской армии.
"Чисто по-человечески я хочу, чтобы это закончилось, — прокомментировал Трамп продолжающийся три года конфликт. — Я хочу, чтобы это закончилось. Эта война нелепа".
Также Трамп планирует обсудить с Зеленским обеспечение безопасности редкоземельных металлов на территории Украины, которые президент США рассматривает в качестве "равноценного обмена" на помощь со стороны США, отмечает Reuters.
В свою очередь Украина ожидает возобновления помощи со стороны США и в феврале ожидает визита специального посланника Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кита Келлога, отметил глава администрации Зеленского Андрей Ермак.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
 
ПолитикаСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
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