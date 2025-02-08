https://1prime.ru/20250208/tramp-854779731.html

Трамп рассказал, когда может состояться встреча с Зеленским

Трамп рассказал, когда может состояться встреча с Зеленским - 08.02.2025, ПРАЙМ

Трамп рассказал, когда может состояться встреча с Зеленским

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским может состояться на следующей неделе, сообщает издание Reuters. Кроме того, Трамп снова выразил... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T15:47+0300

2025-02-08T15:47+0300

2025-02-08T15:47+0300

политика

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151794_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b7e85a1514c3c68a9588802f35cc0e5.jpg

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским может состояться на следующей неделе, сообщает издание Reuters. Кроме того, Трамп снова выразил желание провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.Как сообщает издание, в пятницу Трамп сообщил о возможной встрече с Зеленским на следующей неделе. При этом Трамп не уточнил, в каком формате пройдет встреча: в онлайн формате или очно. В ходе встречи будет обсуждаться конфликт на Украине и попытки ВСУ противостоять российской армии. "Чисто по-человечески я хочу, чтобы это закончилось, — прокомментировал Трамп продолжающийся три года конфликт. — Я хочу, чтобы это закончилось. Эта война нелепа".Также Трамп планирует обсудить с Зеленским обеспечение безопасности редкоземельных металлов на территории Украины, которые президент США рассматривает в качестве "равноценного обмена" на помощь со стороны США, отмечает Reuters.В свою очередь Украина ожидает возобновления помощи со стороны США и в феврале ожидает визита специального посланника Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кита Келлога, отметил глава администрации Зеленского Андрей Ермак. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, всу