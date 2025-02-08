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Самый сложный период в экономике Турции позади, считает глава минфина
Самый сложный период в экономике Турции позади, считает глава минфина - 08.02.2025, ПРАЙМ
Самый сложный период в экономике Турции позади, считает глава минфина
Министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что самый сложный период в экономике страны остался позади, свидетельством этому является снижение... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T23:56+0300
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АНКАРА, 8 фев – ПРАЙМ. Министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что самый сложный период в экономике страны остался позади, свидетельством этому является снижение инфляции и дефицита бюджета. Центральный банк Турции ранее повысил прогноз по инфляции на конец 2025 года до 24% с 21%. "Мы верим в потенциал Турции. У нас есть некоторые макроэкономические проблемы. Мы привели значительную часть из них в гораздо более управляемую область. Решение некоторых проблем требует времени. Мы добьемся этого, и время у нас есть. Инфляция снижается, дефицит бюджета уменьшается, дефицит счета текущих операций находится на устойчивом уровне, а наши резервы достаточны… Самый сложный период позади. Относительно говоря, мы оставили трудную часть работы позади", - приводит слова министра газета Duvar. Институт статистики Турции (TUIK) в понедельник сообщил, что годовая инфляция в стране в январе составила 42,12%, что оказалось выше прогноза в 41,25%. Курс доллара к турецкой лире в понедельник днем впервые достиг 36 лир после публикации статистики и на фоне укрепления американской валюты на мировых площадках. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре 2024 года заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции.
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турция, инфляция в турции
Экономика, ТУРЦИЯ, инфляция в Турции
Самый сложный период в экономике Турции позади, считает глава минфина
Минфин Турции: самый сложный период в экономике страны остался позади
АНКАРА, 8 фев – ПРАЙМ. Министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что самый сложный период в экономике страны остался позади, свидетельством этому является снижение инфляции и дефицита бюджета.
Центральный банк Турции ранее повысил прогноз по инфляции на конец 2025 года до 24% с 21%.
"Мы верим в потенциал Турции. У нас есть некоторые макроэкономические проблемы. Мы привели значительную часть из них в гораздо более управляемую область. Решение некоторых проблем требует времени. Мы добьемся этого, и время у нас есть. Инфляция снижается, дефицит бюджета уменьшается, дефицит счета текущих операций находится на устойчивом уровне, а наши резервы достаточны… Самый сложный период позади. Относительно говоря, мы оставили трудную часть работы позади", - приводит слова министра газета Duvar.
ЦБ Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2025 года
Институт статистики Турции (TUIK) в понедельник сообщил, что годовая инфляция в стране в январе составила 42,12%, что оказалось выше прогноза в 41,25%. Курс доллара к турецкой лире в понедельник днем впервые достиг 36 лир после публикации статистики и на фоне укрепления американской валюты на мировых площадках.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре 2024 года заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции.