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Миронов назвал справедливый размер зарплат учителей
Миронов назвал справедливый размер зарплат учителей - 08.02.2025, ПРАЙМ
Миронов назвал справедливый размер зарплат учителей
"Справедливая Россия – За правду" считает, что учитель должен получать не меньше 200% от средней зарплаты по региону, сообщил глава партии Сергей Миронов. | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T18:31+0300
2025-02-08T18:31+0300
2025-02-08T19:20+0300
справедливая россия
образование
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МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. "Справедливая Россия – За правду" считает, что учитель должен получать не меньше 200% от средней зарплаты по региону, сообщил глава партии Сергей Миронов. "Справедливая Россия – За правду" настаивает: учитель должен получать не меньше 200% от средней зарплаты по региону. И это только за одну ставку! Оклад должен составлять не менее 70% от заработка. Всю дополнительную нагрузку нужно оплачивать отдельно", - написал он в своем Telegram-канале.
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справедливая россия, образование
Справедливая Россия, образование
Миронов назвал справедливый размер зарплат учителей
СРЗП считает, что учитель должен получать не меньше 200% от средней зарплаты по региону
МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. "Справедливая Россия – За правду" считает, что учитель должен получать не меньше 200% от средней зарплаты по региону, сообщил глава партии Сергей Миронов.
"Справедливая Россия – За правду" настаивает: учитель должен получать не меньше 200% от средней зарплаты по региону. И это только за одну ставку! Оклад должен составлять не менее 70% от заработка. Всю дополнительную нагрузку нужно оплачивать отдельно", - написал он в своем Telegram-канале.
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