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Россия в 2024 году осталась одним из основных экспортеров удобрений в США
Россия в 2024 году осталась одним из основных экспортеров удобрений в США - 08.02.2025, ПРАЙМ
Россия в 2024 году осталась одним из основных экспортеров удобрений в США
Россия в прошлом году сократила поставки удобрений в США на пятую часть, но несмотря на это осталась вторым основным их экспортером в Штаты, следует из анализа... | 08.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-08T08:22+0300
2025-02-08T08:22+0300
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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году сократила поставки удобрений в США на пятую часть, но несмотря на это осталась вторым основным их экспортером в Штаты, следует из анализа агентства РИА Новости данных американской статслужбы. Так, Штаты в прошлом году закупили в России удобрений на 1,1 миллиарда долларов (1,35 миллиарда годом ранее). В результате её доля в американском импорте уменьшилась до 12,3% с 14,8% в прошлом году. Но столкнулись со снижением поставок и другие крупнейшие экспортеры. Так, продажи удобрений из Канады в США сократились за год на 15,6% - до 3,7 миллиарда долларов, а ее доля уменьшилась до 42,8% с 48,3%. Поставки из Саудовской Аравии уменьшились на 3,4% и составили 760,8 миллиона долларов. В целом США в прошлом году сократили закупки удобрений за рубежом до 8,7 миллиарда долларов, что почти на 5% меньше импорта годом ранее.
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сша, россия, экспорт, удобрения
США, РОССИЯ, экспорт, удобрения
Россия в 2024 году осталась одним из основных экспортеров удобрений в США
Россия в 2024 году осталась вторым основным экспортером удобрений в США
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году сократила поставки удобрений в США на пятую часть, но несмотря на это осталась вторым основным их экспортером в Штаты, следует из анализа агентства РИА Новости данных американской статслужбы.
Так, Штаты в прошлом году закупили в России удобрений на 1,1 миллиарда долларов (1,35 миллиарда годом ранее). В результате её доля в американском импорте уменьшилась до 12,3% с 14,8% в прошлом году.
Но столкнулись со снижением поставок и другие крупнейшие экспортеры. Так, продажи удобрений из Канады в США сократились за год на 15,6% - до 3,7 миллиарда долларов, а ее доля уменьшилась до 42,8% с 48,3%. Поставки из Саудовской Аравии уменьшились на 3,4% и составили 760,8 миллиона долларов.
В целом США в прошлом году сократили закупки удобрений за рубежом до 8,7 миллиарда долларов, что почти на 5% меньше импорта годом ранее.
Россия работает с Эквадором над определением объема экспорта удобрений