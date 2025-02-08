https://1prime.ru/20250208/ukraina-854778126.html

СМИ сообщили о техническом сбое в работе приложения минобороны Украины

СМИ сообщили о техническом сбое в работе приложения минобороны Украины - 08.02.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о техническом сбое в работе приложения минобороны Украины

Технический сбой произошел в мобильном приложении минобороны Украины "Резерв+" из-за резкого наплыва военнообязанных, желающих обновить свои учетные данные. О... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T12:48+0300

2025-02-08T12:48+0300

2025-02-08T13:13+0300

украина

мобилизация на украине

мобильное приложение

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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Технический сбой произошел в мобильном приложении минобороны Украины "Резерв+" из-за резкого наплыва военнообязанных, желающих обновить свои учетные данные. О сбое сообщил украинский телеканал ТСН.Согласно информации телеканала, приложение "Резерв+" позволяет призывникам, военнообязанным и резервистам обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ."В ночь на 8 февраля в мобильном приложении, разработанном министерством обороны Украины "Резерв+", произошел технический сбой. Об этом в соцсетях информируют тестировщики и пользователи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Как уточнил телеканал, на данный момент в приложении "по техническим причинам" невозможно обновить данные. Кроме того, пользователи отметили сбой в работе функции автоматического продления отсрочки, на данный момент она также не работает. Предположительно, сбои в работе приложения произошли из-за увеличения нагрузки в связи с окончанием 7 февраля срока старых отсрочек и необходимостью оформления новых, отмечает телеканал. Согласно информации, полученной позже из минобороны Украины, авторизация в приложении "Резерв+" временно недоступна из-за высокой нагрузки на BankID. Кроме того, минобороны Украины уточнили, что запрос на продление отсрочки в приложении могут не подавать студенты, аспиранты, докторанты, а также люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение: у людей из этих категорий документ в приложении обновится автоматически.Как известно, после вступления в силу нового закона об усилении мобилизации военнообязанные, которые имеют статус "ограниченно годный", должны будут повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) для определения конкретного статуса "пригодный" или "непригодный" до 5 февраля 2025 года. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

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украина, мобилизация на украине, мобильное приложение