https://1prime.ru/20250208/usmanov-854781595.html

Суд в ФРГ запретил Tagesspiegel распространять ложные заявления об Усманове

Суд в ФРГ запретил Tagesspiegel распространять ложные заявления об Усманове - 08.02.2025, ПРАЙМ

Суд в ФРГ запретил Tagesspiegel распространять ложные заявления об Усманове

Защита бизнесмена Алишера Усманова выиграла в Германии суд против берлинского издания Tagesspiegel, газете запрещено распространять ложные утверждения,... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T17:20+0300

2025-02-08T17:20+0300

2025-02-08T17:36+0300

алишер усманов

германия

сми

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БЕРЛИН, 8 фев - ПРАЙМ. Защита бизнесмена Алишера Усманова выиграла в Германии суд против берлинского издания Tagesspiegel, газете запрещено распространять ложные утверждения, использовавшиеся для обоснований санкций ЕС против истца, сообщает брюссельское издание EU Today. По данным издания, земельный суд Гамбурга запретил Tagesspiegel распространять целый ряд ложных утверждений об Алишере Усманове. В случае нарушения запрета изданию грозит штраф в размере до 250 тысяч евро за каждый случай или административный арест на срок до шести месяцев или до двух лет в совокупности в случае повторных нарушений. Конкретно речь идёт о статье "Фанат Германии и друг Путина: кто такой российский олигарх Алишер Усманов?", опубликованной Tagesspiegel в ноябре 2024 года. В ней, среди прочего, утверждалось, что миллиардер, якобы, получал со стороны РФ преференции по скупке "активов советской экономики" и при заключении госконтрактов. Запрещенные к дальнейшему распространению изданием заявления использовались, среди прочего, для обоснования европейских санкций и подозрений в рамках расследований против миллиардера в Германии. Сам миллиардер и его защита неоднократно заявляли, что данные утверждения не соответствуют действительности и все активы бизнесмена приобретены на открытом рынке на конкурентных условиях. Также суд запретил распространять информацию о том, что Усманов, якобы, обладал имуществом в виде недвижимости на баварском озере Тегернзее, а также яхты Dilbar. В июле прошлого года земельный суд Гамбурга уже запретил изданию Tegernseer Stimme называть Усманова владельцем виллы, а федеральное ведомство уголовной полиции Германии в ответ на запрос РИА Новости подтвердило, что в Германии были удалены публикации на страничке немецкой полиции в соцсети X, в которых утверждалось, что сестра бизнесмена Алишера Усманова владеет пришвартованной в Бремене яхтой Dilbar. Согласно представителям Усманова, данные активы в действительности принадлежат независимому доверительному управляющему безотзывного дискреционного траста, созданного бизнесменом в целях планирования наследства. "Решение суда в пользу Усманова стало еще одним подтверждением шаткости подхода властей ЕС к обоснованию персональных санкций. Совет ЕС обязан учитывать решения немецкого суда в отношении Усманова", - приводит EU Today слова представителя Усманова. Он пояснил также, что на данный момент эти решения не повлияли на Совет ЕС. "Вместо того, чтобы пересмотреть свои действия, он предпочитает менять формальные обоснования санкций", - добавил он. Адвокат миллиардера Йоахим Штайнхофель, в свою очередь, отметил, что статья Tagesspiegel представляла собой "сборник конспирологических теорий и небылиц", согласно которым Усманов заработал свое состояние не благодаря своему выдающемуся предпринимательскому таланту, а с помощью "темных сил". "Это решение выявляет серьезную проблему: Европейский Совет просто копирует подобные неправомерные фальшивки и основывает на них свои санкции. Такая практика ЕС приводит к тому, что пресса все чаще становится объектом судебных разбирательств", - цитирует EU Today юриста. В Германии против Усманова велись расследования по подозрению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, недекларировании активов и нарушении санкционных правил ЕС. Осенью 2022 года сотрудники прокуратуры и федерального ведомства уголовной полиции провели серию резонансных обысков в баварском городе Роттах-Эггерн, на яхте "Дильбар" в Гамбурге, а также в квартире семьи друга Усманова недалеко от Франкфурта-на-Майне. В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне постановил, что четыре ордера на обыск в рамках расследования об отмывании средств, на основании которых действовала прокуратура и полиция, являются незаконными. В ноябре 2023 года суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание генеральной прокуратурой документов и имущества, изъятых в ФРГ в рамках следственных действий в отношении Алишера Усманова, и предписал вернуть их владельцам.Год спустя, в ноябре 2024 года, Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование по подозрению в отмывании денежных средств в отношении Алишера Усманова.

https://1prime.ru/20241104/usmanov-852588705.html

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алишер усманов, германия, сми