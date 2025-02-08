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Во Франции предупредили о возможных попытках ЕС вмешаться в выборы в ФРГ

Во Франции предупредили о возможных попытках ЕС вмешаться в выборы в ФРГ - 08.02.2025, ПРАЙМ

Во Франции предупредили о возможных попытках ЕС вмешаться в выборы в ФРГ

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо предупредил, что Евросоюз может воспользоваться предлогом о якобы "вмешательстве" в выборы в Германии, чтобы | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T15:00+0300

2025-02-08T15:00+0300

2025-02-08T15:00+0300

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ПАРИЖ, 8 фев – ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо предупредил, что Евросоюз может воспользоваться предлогом о якобы "вмешательстве" в выборы в Германии, чтобы аннулировать их итоги, на фоне роста популярности правой партии "Альтернатива для Германии". Политик указал на возросшие рейтинги АдГ и обратил внимание, что в опросах партия занимает второе место. "Ожидайте крупных манипуляций до выборов и обвинений во "вмешательстве" с целью задействовать Европейский щит демократии, чтобы аннулировать результаты голосования "в случае необходимости"… Как они это сделали в Румынии!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института INSA, на первом месте по-прежнему остается блок ХДС/ХСС с 30%, за ними идет АдГ с 22%. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 16%, за партию "Зеленые" - 13%. На преодоление 5-процентного порога прохождения в бундестаг может рассчитывать также партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ): ее поддерживают 5,5% опрошенных. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4,5%, за "Левую партию" - 5%.

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франция, германия, ес, выборы, выборы в германии