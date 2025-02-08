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Путин распорядился усилить защиту от преступных звонков с Украины

Путин распорядился усилить защиту от преступных звонков с Украины - 08.02.2025, ПРАЙМ

Путин распорядился усилить защиту от преступных звонков с Украины

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно ФСБ и МВД РФ разработать меры по блокировке преступных телефонных звонков, поступающих с... | 08.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-08T11:55+0300

2025-02-08T11:55+0300

2025-02-08T11:55+0300

россия

владимир путин

михаил мишустин

владимир колокольцев

мвд

фсб

украина

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МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно ФСБ и МВД РФ разработать меры по блокировке преступных телефонных звонков, поступающих с территории с Украины и из других недружественных стран. Соответствующий перечень поручений, который был сформирован по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с ФСБ России и МВД России... разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан РФ от преступных посягательств, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения был установлен до 1 июля 2025 года. Ответственными лицами были назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

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россия, владимир путин, михаил мишустин, владимир колокольцев, мвд, фсб, украина