https://1prime.ru/20250209/argentina-854785633.html
Аргентина приватизирует компанию, управляющую сетью грузовых железных дорог
Аргентина приватизирует компанию, управляющую сетью грузовых железных дорог - 09.02.2025, ПРАЙМ
Аргентина приватизирует компанию, управляющую сетью грузовых железных дорог
Власти Аргентины начинают приватизацию государственной компании, управляющей сетью грузовых железных дорог, сообщил официальный представитель президента страны... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T02:56+0300
2025-02-09T02:56+0300
2025-02-09T02:56+0300
энергетика
бизнес
буэнос-айрес
аргентина
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854785633.jpg?1739058992
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - ПРАЙМ. Власти Аргентины начинают приватизацию государственной компании, управляющей сетью грузовых железных дорог, сообщил официальный представитель президента страны Мануэль Адорни.
"Президент Хавьер Милей только что подписал указ, который даёт начало процессу полной приватизации компании Belgrano Cargas y Logística", - написал он в соцсети X.
Адорни пояснил, что государство перестанет быть оператором грузовых железнодорожных перевозок.
"Государство перестанет быть оператором грузовых железнодорожных услуг и всей инфраструктуры - подвижного состава, путей, мастерских и недвижимости", - уточнил он.
буэнос-айрес
аргентина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, буэнос-айрес, аргентина
Энергетика, Бизнес, БУЭНОС-АЙРЕС, АРГЕНТИНА
Аргентина приватизирует компанию, управляющую сетью грузовых железных дорог
Власти Аргентины начали приватизацию компании, управляющей сетью грузовых железных дорог
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - ПРАЙМ. Власти Аргентины начинают приватизацию государственной компании, управляющей сетью грузовых железных дорог, сообщил официальный представитель президента страны Мануэль Адорни.
"Президент Хавьер Милей только что подписал указ, который даёт начало процессу полной приватизации компании Belgrano Cargas y Logística", - написал он в соцсети X.
Адорни пояснил, что государство перестанет быть оператором грузовых железнодорожных перевозок.
"Государство перестанет быть оператором грузовых железнодорожных услуг и всей инфраструктуры - подвижного состава, путей, мастерских и недвижимости", - уточнил он.