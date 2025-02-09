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Аргентина приватизирует компанию, управляющую сетью грузовых железных дорог

Аргентина приватизирует компанию, управляющую сетью грузовых железных дорог - 09.02.2025, ПРАЙМ

Аргентина приватизирует компанию, управляющую сетью грузовых железных дорог

Власти Аргентины начинают приватизацию государственной компании, управляющей сетью грузовых железных дорог, сообщил официальный представитель президента страны... | 09.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-09T02:56+0300

2025-02-09T02:56+0300

2025-02-09T02:56+0300

энергетика

бизнес

буэнос-айрес

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - ПРАЙМ. Власти Аргентины начинают приватизацию государственной компании, управляющей сетью грузовых железных дорог, сообщил официальный представитель президента страны Мануэль Адорни. "Президент Хавьер Милей только что подписал указ, который даёт начало процессу полной приватизации компании Belgrano Cargas y Logística", - написал он в соцсети X. Адорни пояснил, что государство перестанет быть оператором грузовых железнодорожных перевозок. "Государство перестанет быть оператором грузовых железнодорожных услуг и всей инфраструктуры - подвижного состава, путей, мастерских и недвижимости", - уточнил он.

буэнос-айрес

аргентина

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бизнес, буэнос-айрес, аргентина