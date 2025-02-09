https://1prime.ru/20250209/baltiya-854793053.html
Страны Балтии вошли в европейскую систему электросетей, заявили в Латвии
Страны Балтии вошли в европейскую систему электросетей, заявили в Латвии - 09.02.2025, ПРАЙМ
Страны Балтии вошли в европейскую систему электросетей, заявили в Латвии
Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с РФ и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ. Об этом заявил... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T15:50+0300
2025-02-09T15:50+0300
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с РФ и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ. Об этом заявил латвийский президент Эдгар Ринкевич. В субботу Эстония, Литва и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). О планах выхода из системы операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года. "Мы сделали это! Латвия, Эстония и Литва теперь часть европейской системы электросетей", - написал Ринкевичс в соцсети Х. Как сообщал литовский оператор Litgrid, компании-операторы всех трех стран Балтии в воскресенье перед присоединением к европейской системе проводили испытания автономного режима работы электросетей. В Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС) ранее сообщили, что выход стран Балтии из международного электрического кольца БРЭЛЛ не повлиял на надежность совместной работы энергосистем России и Белоруссии и функционирование энергосистемы Калининградской области.
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латвия, литва, эстония, электричество, европа
Энергетика, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ, электричество, ЕВРОПА
Страны Балтии вошли в европейскую систему электросетей, заявили в Латвии
Президент Латвии: страны Балтии стали частью европейской системы электросетей
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с РФ и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ. Об этом заявил латвийский президент Эдгар Ринкевич.
В субботу Эстония, Литва и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). О планах выхода из системы операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.
"Мы сделали это! Латвия, Эстония и Литва теперь часть европейской системы электросетей", - написал Ринкевичс в соцсети Х
.
Как сообщал литовский оператор Litgrid, компании-операторы всех трех стран Балтии в воскресенье перед присоединением к европейской системе проводили испытания автономного режима работы электросетей.
В Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС) ранее сообщили, что выход стран Балтии из международного электрического кольца БРЭЛЛ не повлиял на надежность совместной работы энергосистем России и Белоруссии и функционирование энергосистемы Калининградской области.
Британский политик дал оценку выходу прибалтийских стран из БРЭЛЛ