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Страны Балтии вошли в европейскую систему электросетей, заявили в Латвии - 09.02.2025, ПРАЙМ
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Страны Балтии вошли в европейскую систему электросетей, заявили в Латвии
Страны Балтии вошли в европейскую систему электросетей, заявили в Латвии - 09.02.2025, ПРАЙМ
Страны Балтии вошли в европейскую систему электросетей, заявили в Латвии
Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с РФ и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ. Об этом заявил... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T15:50+0300
2025-02-09T15:50+0300
энергетика
латвия
литва
эстония
электричество
европа
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с РФ и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ. Об этом заявил латвийский президент Эдгар Ринкевич. В субботу Эстония, Литва и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). О планах выхода из системы операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года. "Мы сделали это! Латвия, Эстония и Литва теперь часть европейской системы электросетей", - написал Ринкевичс в соцсети Х. Как сообщал литовский оператор Litgrid, компании-операторы всех трех стран Балтии в воскресенье перед присоединением к европейской системе проводили испытания автономного режима работы электросетей. В Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС) ранее сообщили, что выход стран Балтии из международного электрического кольца БРЭЛЛ не повлиял на надежность совместной работы энергосистем России и Белоруссии и функционирование энергосистемы Калининградской области.
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латвия, литва, эстония, электричество, европа
Энергетика, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ, электричество, ЕВРОПА
15:50 09.02.2025
 
Страны Балтии вошли в европейскую систему электросетей, заявили в Латвии

Президент Латвии: страны Балтии стали частью европейской системы электросетей

© fotolia.com / Oleg Kozlov Рига
Рига - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
© fotolia.com / Oleg Kozlov
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с РФ и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ. Об этом заявил латвийский президент Эдгар Ринкевич.
В субботу Эстония, Литва и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). О планах выхода из системы операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.
"Мы сделали это! Латвия, Эстония и Литва теперь часть европейской системы электросетей", - написал Ринкевичс в соцсети Х.
Как сообщал литовский оператор Litgrid, компании-операторы всех трех стран Балтии в воскресенье перед присоединением к европейской системе проводили испытания автономного режима работы электросетей.
В Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС) ранее сообщили, что выход стран Балтии из международного электрического кольца БРЭЛЛ не повлиял на надежность совместной работы энергосистем России и Белоруссии и функционирование энергосистемы Калининградской области.
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
Британский политик дал оценку выходу прибалтийских стран из БРЭЛЛ
Вчера, 23:19
 
ЭнергетикаЛАТВИЯЛИТВАЭСТОНИЯэлектричествоЕВРОПА
 
 
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