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Трейдеры изъяли восемь тысяч слитков золота из Банка Англии - 09.02.2025, ПРАЙМ
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Трейдеры изъяли восемь тысяч слитков золота из Банка Англии
Трейдеры изъяли восемь тысяч слитков золота из Банка Англии - 09.02.2025, ПРАЙМ
Трейдеры изъяли восемь тысяч слитков золота из Банка Англии
Трейдеры изъяли 8 тысяч слитков золота из Банка Англии на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины на продукцию из Великобритании, сообщает... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T07:08+0300
2025-02-09T08:18+0300
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Трейдеры изъяли 8 тысяч слитков золота из Банка Англии на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины на продукцию из Великобритании, сообщает британская газета Telegraph. Ранее Трамп неоднократно угрожал введением пошлин Евросоюзу и не исключал их введения на товары из Британии. "Тысячи золотых слитков были изъяты из хранилищ Банка Англии с конца прошлого (2024 - ред.) года на фоне опасений по поводу последствий торговой войны Дональда Трампа. (Банк Англии - ред.)... сообщил, что за последние пару месяцев из хранилищ было вывезено около 8 тысяч слитков, что составляет около 2% от общего объема запасов", - говорится в публикации издания. По словам заместителя председателя Банка Англии Дэйва Рамсдена, количество запросов резко возросло после того, как цены на золото на фьючерсном рынке в Нью-Йорке превысили наличную цену в Лондоне. Telegraph отмечает, что трейдеры спешат воспользоваться разницей в ценах из-за беспокойства по поводу возможного введения Трампом пошлин на золотые слитки. Издание также напоминает, что в Банке Англии хранятся более 400 тысяч золотых слитков. Газета Financial Times ранее сообщала, что Великобритания готовит ответные меры на случай введения президентом США пошлин на британскую продукцию. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Пошлины на товары из Мексики также должны были составить 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Премьер Канады Джастин Трюдо после разговора с Трампом заявил, что Вашингтон на 30 дней все же приостановит введение импортных пошлин на канадские товары.
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мировая экономика, финансы, сша, канада, великобритания, дональд трамп, джастин трюдо, банк англии, ес, financial times
Экономика, Мировая экономика, Финансы, США, КАНАДА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Банк Англии, ЕС, Financial Times
07:08 09.02.2025 (обновлено: 08:18 09.02.2025)
 
Трейдеры изъяли восемь тысяч слитков золота из Банка Англии

Telegraph: трейдеры изъяли восемь тысяч слитков золота из Банка Англии

Банк Англии
Банк Англии
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Трейдеры изъяли 8 тысяч слитков золота из Банка Англии на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины на продукцию из Великобритании, сообщает британская газета Telegraph.
Ранее Трамп неоднократно угрожал введением пошлин Евросоюзу и не исключал их введения на товары из Британии.
"Тысячи золотых слитков были изъяты из хранилищ Банка Англии с конца прошлого (2024 - ред.) года на фоне опасений по поводу последствий торговой войны Дональда Трампа. (Банк Англии - ред.)... сообщил, что за последние пару месяцев из хранилищ было вывезено около 8 тысяч слитков, что составляет около 2% от общего объема запасов", - говорится в публикации издания.
По словам заместителя председателя Банка Англии Дэйва Рамсдена, количество запросов резко возросло после того, как цены на золото на фьючерсном рынке в Нью-Йорке превысили наличную цену в Лондоне.
Telegraph отмечает, что трейдеры спешат воспользоваться разницей в ценах из-за беспокойства по поводу возможного введения Трампом пошлин на золотые слитки. Издание также напоминает, что в Банке Англии хранятся более 400 тысяч золотых слитков.
Газета Financial Times ранее сообщала, что Великобритания готовит ответные меры на случай введения президентом США пошлин на британскую продукцию.
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Пошлины на товары из Мексики также должны были составить 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Премьер Канады Джастин Трюдо после разговора с Трампом заявил, что Вашингтон на 30 дней все же приостановит введение импортных пошлин на канадские товары.
Здания Лондонского банка и Лондонской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
Банк Англии понизил прогноз роста ВВП Великобритании на 2025 год до 0,75%
6 февраля, 15:12
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыСШАКАНАДАВЕЛИКОБРИТАНИЯДональд ТрампДжастин ТрюдоБанк АнглииЕСFinancial Times
 
 
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