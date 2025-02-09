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Бюро по защите финансовых прав потребителей США остановило работу
Бюро по защите финансовых прав потребителей США остановило работу - 09.02.2025, ПРАЙМ
Бюро по защите финансовых прав потребителей США остановило работу
Бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB) фактически остановило работу, сообщает телеканал ABC со ссылкой на внутреннее письмо ведомства. | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T16:46+0300
2025-02-09T16:46+0300
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB) фактически остановило работу, сообщает телеканал ABC со ссылкой на внутреннее письмо ведомства. Ранее глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск пожелал CFPB "покоиться с миром". "Электронное письмо, отправленное поздно вечером в субботу, предписывает всем сотрудникам CFPB "немедленно прекратить любую надзорную и инспекционную деятельность" и "остановить любое взаимодействие с заинтересованными сторонами", - говорится в материале. В письме также указывается, что сотрудники, подрядчики и прочий персонал CFPB не смогут издавать правила в предлагаемой или окончательной редакции, начинать новые расследования и обнародовать публичные сообщения - исключающими условиями называются требование закона или одобрение исполняющего обязанности главы CFPB Рассела Воута, по совместительству новоизбранного директора Административно-бюджетного управления США. Сам же Воут добавил, что прервал финансирование CFPB из Федерального резерва США. "Я уведомил Федеральный резерв о том, что CFPB не будет использовать следующий перевод внебюджетного финансирования, поскольку это не является "разумно необходимым" для выполнения его обязанностей", - написал Воут на странице в соцсети X. Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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сша, торговля
Бюро по защите финансовых прав потребителей США остановило работу
Бюро по защите финансовых прав потребителей США фактически остановило работу
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB) фактически остановило работу, сообщает телеканал ABC со ссылкой на внутреннее письмо ведомства.
Ранее глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск пожелал CFPB "покоиться с миром".
"Электронное письмо, отправленное поздно вечером в субботу, предписывает всем сотрудникам CFPB "немедленно прекратить любую надзорную и инспекционную деятельность" и "остановить любое взаимодействие с заинтересованными сторонами", - говорится в материале.
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В письме также указывается, что сотрудники, подрядчики и прочий персонал CFPB не смогут издавать правила в предлагаемой или окончательной редакции, начинать новые расследования и обнародовать публичные сообщения - исключающими условиями называются требование закона или одобрение исполняющего обязанности главы CFPB Рассела Воута, по совместительству новоизбранного директора Административно-бюджетного управления США.
Сам же Воут добавил, что прервал финансирование CFPB из Федерального резерва США.
"Я уведомил Федеральный резерв о том, что CFPB не будет использовать следующий перевод внебюджетного финансирования, поскольку это не является "разумно необходимым" для выполнения его обязанностей", - написал Воут на странице в соцсети X.
Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.