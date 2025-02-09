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США обновили рекорд по импорту швейцарских часов - 09.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250209/chasy-854788492.html
США обновили рекорд по импорту швейцарских часов
США обновили рекорд по импорту швейцарских часов - 09.02.2025, ПРАЙМ
США обновили рекорд по импорту швейцарских часов
США в прошлом году приобрели у Швейцарии часы на рекордные за всю историю совместной торговли этих двух стран 6,2 миллиарда долларов - это в 61 раз больше, чем... | 09.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-09T10:13+0300
2025-02-09T10:13+0300
экономика
сша
швейцария
импорт
часы
швейцарские часы
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. США в прошлом году приобрели у Швейцарии часы на рекордные за всю историю совместной торговли этих двух стран 6,2 миллиарда долларов - это в 61 раз больше, чем закупки аналогичных товаров у Евросоюза, подсчитало агентство РИА Новости по данным американской таможни. Швейцарскому импорту часов в Штаты не помешал даже ковид: поставки стабильно растут с 2020 года: в 2024 они прибавили еще 11,6%. Примечательно, что довольно заметную долю в поставках занимают часы с корпусом из драгоценных металлов - в отчетном периоде на них пришлась треть отгрузок. А вот поставки из Евросоюза по итогам прошлого года, напротив, показали более скромный результат, чем в 2023 году: импорт снизился на 4,5%, до 101,8 миллиона долларов. Здесь также у дорогих часов довольно заметная доля в общем импорте, правда, чуть более скромная - 26%. Не сторонятся американские потребители и китайского импорта - по сравнению с 2023 годом ввоз таких часов вырос на 4%, до 249 миллионов долларов. Пока этот показатель далек от пиковых значений: например, в 2022 году поставки составляли 382,6 миллиона.
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сша, швейцария, импорт, часы, швейцарские часы
Экономика, США, ШВЕЙЦАРИЯ, импорт, часы, швейцарские часы
10:13 09.02.2025
 
США обновили рекорд по импорту швейцарских часов

США в 2024 году побили рекорд по импорту часов из Швейцарии

© flickr.com / [ I â™¥ film]Наручные часы Swatch
Наручные часы Swatch - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
© flickr.com / [ I â™¥ film]
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МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. США в прошлом году приобрели у Швейцарии часы на рекордные за всю историю совместной торговли этих двух стран 6,2 миллиарда долларов - это в 61 раз больше, чем закупки аналогичных товаров у Евросоюза, подсчитало агентство РИА Новости по данным американской таможни.
Швейцарскому импорту часов в Штаты не помешал даже ковид: поставки стабильно растут с 2020 года: в 2024 они прибавили еще 11,6%. Примечательно, что довольно заметную долю в поставках занимают часы с корпусом из драгоценных металлов - в отчетном периоде на них пришлась треть отгрузок.
А вот поставки из Евросоюза по итогам прошлого года, напротив, показали более скромный результат, чем в 2023 году: импорт снизился на 4,5%, до 101,8 миллиона долларов. Здесь также у дорогих часов довольно заметная доля в общем импорте, правда, чуть более скромная - 26%.
Не сторонятся американские потребители и китайского импорта - по сравнению с 2023 годом ввоз таких часов вырос на 4%, до 249 миллионов долларов. Пока этот показатель далек от пиковых значений: например, в 2022 году поставки составляли 382,6 миллиона.
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США в 2024 году увеличили импорт шоколада из России до максимума
08:17
 
ЭкономикаСШАШВЕЙЦАРИЯимпортчасышвейцарские часы
 
 
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